Újabb rakétatámadás érte a rijádi repülőteret, többen meghaltak

A rijádi nemzetközi repülőtér ellen szombaton elkövetett támadásban legalább 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek. Ez volt az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb támadása Szaúd-Arábiában, miközben az Irán által támogatott húszik tovább fokozzák az idén nyáron indított hadjáratukat.
A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint
a héten már harmadszor támadták meg a repülőteret.
A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint egy-egy amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgár volt. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma elérte a 309-et – írja a Reuters.
A szaúdi főváros nemzetközi repülőterén történt támadás idején az utasok egy részét kimenekítették a terminálról, és több mint egy tucat mentőautó sietett a helyszínre.
Korábban már halálos támadások érték a rijádi repülőteret
A mostani incidens előzménye, hogy a hét folyamán már két támadás is érte a rijádi repülőteret. A korábbi csapásokban négy ember meghalt, többen megsérültek, egy szaúdi utasszállító repülőgép pedig súlyosan megrongálódott.
A támadások a jemeni húszi fegyveres csoport és Szaúd-Arábia közötti konfliktus kiéleződésével párhuzamosan történtek.
A húszik Irán támogatását élvezik, és korábban arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék el a szaúdi légteret.
Több légitársaság is törölte a járatait
A kialakult helyzet a légi közlekedést is jelentősen megzavarta. A Flightradar24 adatai szerint a Rijádba tartó járatokat átirányították vagy törölték, miközben a repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt közvetlenül a légitársaságuknál ellenőrizzék járatuk státuszát. A Qatar Airways is több, a rijádi fővárost érintő járatát is törölte.