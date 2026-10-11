Újabb rakétatámadás érte a rijádi repülőteret, többen meghaltak

A rijádi nemzetközi repülőtér ellen szombaton elkövetett támadásban legalább 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek. Ez volt az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb támadása Szaúd-Arábiában, miközben az Irán által támogatott húszik tovább fokozzák az idén nyáron indított hadjáratukat.

Támadás érte a King Khalid Nemzetközi Repülőteret - Illusztráció

Fotó: - / AFP

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint

a héten már harmadszor támadták meg a repülőteret.

A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint egy-egy amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgár volt. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma elérte a 309-et – írja a Reuters.

A szaúdi főváros nemzetközi repülőterén történt támadás idején az utasok egy részét kimenekítették a terminálról, és több mint egy tucat mentőautó sietett a helyszínre.

🇸🇦🇺🇸A US citizen is DEAD after Saudi airport attack 12 lives lost, over 300 wounded and counting… King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE. Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations. This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno. Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026

Korábban már halálos támadások érték a rijádi repülőteret

A mostani incidens előzménye, hogy a hét folyamán már két támadás is érte a rijádi repülőteret. A korábbi csapásokban négy ember meghalt, többen megsérültek, egy szaúdi utasszállító repülőgép pedig súlyosan megrongálódott.

🔴 Une nouvelle attaque a visé l’aéroport international de Riyad en début d’après-midi, dans le cadre des frappes revendiquées par les Houthis. ⚠️ Selon les premières informations et images circulant sur place, un Airbus de Saudia aurait été touché par un projectile et détruit au sol. Une importante fumée a été observée autour de l’appareil. — air plus news (@airplusnews) October 8, 2026

A támadások a jemeni húszi fegyveres csoport és Szaúd-Arábia közötti konfliktus kiéleződésével párhuzamosan történtek.

A húszik Irán támogatását élvezik, és korábban arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék el a szaúdi légteret.

Több légitársaság is törölte a járatait

A kialakult helyzet a légi közlekedést is jelentősen megzavarta. A Flightradar24 adatai szerint a Rijádba tartó járatokat átirányították vagy törölték, miközben a repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt közvetlenül a légitársaságuknál ellenőrizzék járatuk státuszát. A Qatar Airways is több, a rijádi fővárost érintő járatát is törölte.