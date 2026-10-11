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Rijád

Újabb rakétatámadás érte a rijádi repülőteret, többen meghaltak

30 perce
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Újabb hangos robbanásról számoltak be a szaúd-arábiai Rijád nemzetközi repülőterén, miközben egyre súlyosabbá válik a térség biztonsági helyzete. A King Khalid Nemzetközi Repülőtéren történt támadás miatt utasokat evakuáltak, több légitársaság pedig újabb járatokat törölt vagy függesztett fel.
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Rijádrepülőtérrakétatámadás

A rijádi nemzetközi repülőtér ellen szombaton elkövetett támadásban legalább 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek. Ez volt az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb támadása Szaúd-Arábiában, miközben az Irán által támogatott húszik tovább fokozzák az idén nyáron indított hadjáratukat.

An air traffic control tower is seen at King Khalid International Airport in Riyadh on September 19, 2026. Black smoke and flames rose near Riyadh's international airport on September 19, after Saudi authorities -- fighting an escalating conflict with Yemen's Houthi authorities -- issued an air raid alert. Firefighters extinguished a blaze on fuel tank emblazoned with the logo of the Saudi oil giant Aramco at a fuel depot near the airport, according to an AFP journalist. (Photo by AFP) / , támadás
Támadás érte a King Khalid Nemzetközi Repülőteret - Illusztráció
Fotó: - / AFP

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint

a héten már harmadszor támadták meg a repülőteret.

A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint egy-egy amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgár volt. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma elérte a 309-et – írja a Reuters.

A szaúdi főváros nemzetközi repülőterén történt támadás idején az utasok egy részét kimenekítették a terminálról, és több mint egy tucat mentőautó sietett a helyszínre.

Korábban már halálos támadások érték a rijádi repülőteret

A mostani incidens előzménye, hogy a hét folyamán már két támadás is érte a rijádi repülőteret. A korábbi csapásokban négy ember meghalt, többen megsérültek, egy szaúdi utasszállító repülőgép pedig súlyosan megrongálódott.

A támadások a jemeni húszi fegyveres csoport és Szaúd-Arábia közötti konfliktus kiéleződésével párhuzamosan történtek.

A húszik Irán támogatását élvezik, és korábban arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék el a szaúdi légteret.

Több légitársaság is törölte a járatait

A kialakult helyzet a légi közlekedést is jelentősen megzavarta. A Flightradar24 adatai szerint a Rijádba tartó járatokat átirányították vagy törölték, miközben a repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt közvetlenül a légitársaságuknál ellenőrizzék járatuk státuszát. A Qatar Airways is több, a rijádi fővárost érintő járatát is törölte.

 

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