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támadás

Kukába gyömöszöltek egy embert, majd a sínekre lökték

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Kukába kényszerítettek egy embert, majd a szeméttárolót az áldozattal együtt a vasúti sínekre lökték Dublinban. A sérültnek sikerült visszajutnia a peronra, a közeledő vonat vezetője pedig még időben megállította a szerelvényt.
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támadásvonatvasúttársaságdublin

Megdöbbentő támadás történt vasárnap este nyolc óra után Dublin északi részén, a Harmonstown DART-megállónál. Egy csoport belekényszerítette áldozatát egy nagyméretű kukába, majd a tárolót az illetővel együtt a vasúti pályára lökte.

támadás
Elképesztő támadás történt egy vasútállomáson. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Sokkoló támadás Dublinban

Az áldozat az esés következtében megsérült, de azonnal ki tudott mászni, és még a vonat érkezése előtt visszajutott a peronra. A síneken maradt kukát a közeledő, északi irányba tartó DART vezetője észrevette, és időben megállította a szerelvényt.

Barry Kenny, az ír vasúttársaság kommunikációs vezetője megdöbbentő támadásnak nevezte a történteket, amelyek szerinte sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna.

Mint mondta, ha az áldozat az esés miatt mozgásképtelenné válik, egy gyorsabb távolsági vagy elővárosi vonatnak lényegesen hosszabb fékútra lett volna szüksége. Ebben az esetben súlyos vagy akár halálos sérülés is történhetett volna.

A helyszínre mentők, rendőrök, valamint a vasúttársaság biztonsági és műszaki munkatársai is kivonultak. A támadás miatt 18 percig késtek a járatok.

A vasúttársaság átadja a térfigyelő kamerák felvételeit a rendőrségnek. A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik a történtekről, hogy jelentkezzen.

 

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