Ebben az európai országban fizikailag is felléphetnének a tanárok a diákokkal szemben

Dániában olyan törvénytervezet borzolja a kedélyeket, amely felhatalmazná a tanárokat, hogy fizikailag is közbelépjenek a rendbontó tanulókkal szemben. Szükség esetén akár erővel is kivezethetnék őket a tanteremből.

Egyre több tanár számol be erőszakról és rendbontásról a dán iskolákban.

Fotó: MICHAEL BRANDT / AFP

Egyre több tanárt ér támadás az iskolákban

A Bild beszámolója szerint a tanárok szükség esetén fizikailag is beavatkozhatnának, és akár erővel is kivezethetnék a tanteremből a balhézó diákokat, ha azok a felszólítás ellenére sem hajlandók távozni.

A cél, hogy még időben megakadályozzák a konfliktus eszkalálódását.

Magnus Heunicke szociáldemokrata oktatási miniszter példaként említette azokat az eseteket, amikor egy tanuló önmagára vagy másokra veszélyes, illetve megrongálja az iskola berendezését. A fellépés súlyos rendbontás vagy pszichés bántalmazás esetén is megengedett lenne.

A tervezet a nyugodt és rendezett iskolai környezet megteremtését szolgálná. A miniszter szerint a pedagógusoknak egyértelmű szabályokra van szükségük, hogy tudják, mikor avatkozhatnak közbe anélkül, hogy az állásukat kockáztatnák.

Angliában már létezik hasonló szabályozás

A dán munkavédelmi hatóság felmérése szerint a tanárok több mint negyede tapasztalja az erőszakos és rendbontó magatartás terjedését.

Minden ötödik osztályban a pedagógusok is agresszió célpontjává válnak.

A törvénytervezetről még a dán parlamentnek kell döntenie. Elfogadása esetén az ország eltérne az európai gyakorlat jelentős részétől: Angliában ugyanakkor már most is megengedett a megfelelő mértékű fizikai erő alkalmazása az iskolai fegyelem fenntartása érdekében.