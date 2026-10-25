Távirányítóval kapcsolgatta az utcai lámpát egy hobbibarkács, mert nem tudott aludni a fényétől

Sokan forgolódnak álmatlanul az ágyban, és ilyenkor a legkisebb zaj vagy fény is képes az őrületbe kergetni őket. Egy német férfinál azonban elszakadt a cérna, amikor az ablakába világító utcai lámpa megzavarta az éjszakai nyugalmát. Nem füldugót vett, és nem is a redőnyt húzta le: inkább úgy alakította át a berendezést, hogy távirányítóval szabályozhassa a működését.

A német férfi távirányítóval kapcsolgathatta a hálószobájába világító berendezést, ám a különös házi barkácsmegoldás a rendőrség érdeklődését is felkeltette

Fotó: Illusztráció/AFP

A 42 éves férfi a Szász-Anhalt tartományban található Wanzleben egyik lakója.

A közvilágítási oszlop már azelőtt ott állt, hogy felépítette volna a házát, a fénye azonban idővel egyre inkább az idegeire ment.

A rendőrség is nyomozni kezdett

Az engedély nélküli átalakításra október 16-án derült fény, miután a város közterület-felügyelete értesítette a hatóságokat. A rendőrök a közúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt indítottak nyomozást.

A gyanú szerint a férfi évekkel ezelőtt belenyúlt az elektromos vezérlésbe, így távirányítóval kapcsolgathatta a világítást. Egy villanyszerelő megvizsgálta a berendezést, megerősítette a gyanút, majd eltávolította az áramköri lapot, amelyet a rendőrség bizonyítékként lefoglalt.

A BILD riporterei a faluban próbálták kideríteni, ki állhat a különös akció mögött. A helyiek hamar a 42 éves lakóra terelték a gyanút, egyik szomszédja pedig nevetve mutatott rá a tetőablak irányába világító szerkezetre.

Más is hadat üzent a közvilágításnak

A férfi nem tagadta, hogy szeret viccelődni.

Néha szeretek egy kicsit megtréfálni másokat

– mondta vigyorogva a BILD-nek.

A távirányítós megoldásnak azonban vége: azóta kénytelen leengedni a redőnyt a hálószobájában. A környéken ráadásul egy másik lámpát is leragasztottak, hogy tompítsák a fényét. Az illető kiléte egyelőre rejtély.