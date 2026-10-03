Taylor Swift lett a rendőrség „titkos fegyvere”: az új dalait kell hallgatniuk a letartóztatottaknak

Senki sem szeretné az éjszakát a rendőrségen tölteni gyanúsítottként. De az igazán rémisztő az lenne sokunknak, ha a kényszerű ott-tartózkodást Taylor Swift új dalainak végtelenített lejátszásával is megspékelnék. A greensborói rendőrség az X-en éppen ezzel viccelődött, amikor közölte: aki az éjszaka folyamán rács mögé kerül, az büntetésképpen folyamatosan hallgathatja az énekesnő új számait – írja a Bild.

Taylor Swift lett a rendőrség titkos fegyvere a letartóztatottak ellen

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Azokat, akiket ma éjjel letartóztatnak, arra kényszerítjük, hogy Taylor Swift új dalait végtelenítve hallgassák

– írta a hatóság.

A rendőrök természetesen nem vezettek be újfajta büntetést, csupán a „The Life of a Showgirl: The Encore” című album deluxe kiadásának négy friss trackjére utaltak. A poén viszont akkorát ment, hogy néhány óra alatt több mint egymillióan látták, két nap múlva pedig már négymilliónál járt a megtekintések száma.

Those who are arrested tonight will be required to listen to Taylor Swift's new songs on repeat. — Greensboro Police Department (@GSO_Police) September 29, 2026

Nem mindenkinek tetszett a poén

A kommentelők között akadtak, akik szerint a rendőrség egyszerűen Taylor Swiftet és rajongóit gúnyolta ki. Mások viszont inkább azon csodálkoztak, hogy egy ilyen viccen egyáltalán képes valaki megsértődni.

A történet azért kapott egy kis plusz csavart, mert Greensboro nem éppen a közbiztonságáról híres. Az FBI adatai szerint a városban az összesített bűnözési ráta több mint kétszerese az amerikai átlagnak, így néhányan azt firtatták, nincs-e fontosabb dolga a rendőröknek, mint Taylor Swiftet hallgattatni a bűnözőkkel.

A hatóság végül nem hagyta annyiban a dolgot, és újabb bejegyzéssel válaszolt a felháborodásra:

Elnézést kérünk, amiért felzaklattuk a Taylor-rajongókat. Kérjük, továbbra is hallgassák a The Life of a Showgirl című albumot.

Úgy tűnik, a greensborói rendőrségen nemcsak a bűncselekmények felderítésében, hanem a playlistek összeállításában is képben vannak.

We apologize for stirring up the Taylor bots. Please continue to listen to The Life of a Showgirl. — Greensboro Police Department (@GSO_Police) September 30, 2026

Taylor Swift körül nem csillapodik az őrület: korábban arról írtunk, hogy rekordáron kapkodják az esküvőjének maradványait.

