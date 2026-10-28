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Ted Bundy

Újabb gyilkosság köthető Ted Bundyhoz: több mint 50 éves lezáratlan ügy oldódott meg

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Több mint 50 év után megoldódott egy 17 éves lány meggyilkolásának ügye. A nyomozóknak DNS-minták segítségével sikerült a bűncselekményt Ted Bundyhoz kötni - ezzel felfedték a hírhedt sorozatgyilkos egyik eddig nem ismert áldozatát.
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Ted Bundygyilkosságsorozatgyilkos

A hatóságok kedden bejelentették, hogy egy DNS-vizsgálat összefüggést mutat Ted Bundy sorozatgyilkos és egy utah-i tinédzser halála között, több mint 50 évvel azután, hogy egy vadász felfedezte a fiatal holttestét.

Újabb gyilkossághoz kötötték Ted Bundyt
Újabb gyilkossághoz kötötték Ted Bundyt
Fotó: Bettmann/Getty Images

Bár Bundy 1989-ben meghalt, a megerősített áldozatainak száma folyamatosan növekszik a DNS-vizsgálatok fejlődésének köszönhetően. A hírhedt sorozatgyilkos az 1970-es években legalább 30 nőt és lányt ölt meg több amerikai államban, miközben más áldozatainak sikerült megszökniük, vagy sérülésekkel túlélniük a támadásait.

Újabb gyilkosság köthető Ted Bundyhoz

A nyomozók nemrégiben megerősítették, hogy Ted Bundy felelős a 17 éves Melissa Ann Smith 1974-es meggyilkolásáért. A fiatal lány halála évtizedekig megoldatlan ügy maradt, de a közelmúltban talált DNS-bizonyítékok mellett a nyomozók megállapították, hogy az eset minden részletében hordozza Bundy elkövetési módjának, indítékának és eszközeinek sajátosságait.

A nyomozóknak sikerült lezárniuk a hideg ügyet azáltal, hogy kulcsfontosságú DNS-kapcsolatokat találtak Smith és Laura Aime, egy másik Bundy-áldozat között, akinek az ügyét tavaly áprilisban oldották meg Utah megyében. Mike Reynolds, Utah megye rendőr őrmestere elmondta, hogy Smith boncolásakor szerzett bizonyítékokban a hírhedt sorozatgyilkoshoz köthető, nagyon hasonló DNS-profilt találtak.

A hatóságok felvették a kapcsolatot Smith legközelebbi hozzátartozóival, akik közül senki sem él már a környéken.

Rengeteg gyilkosság köthető még Bundy nevéhez

Bundyt 1989-ben végezték ki villamosszékkel Floridában, amiért 1978-ban két nőt meggyilkolt a Florida Állami Egyetem Chi Omega női diákszövetségének házában. Azonban a sorozatgyilkoshoz legalább 30 nő és lány gyilkosságát kötik.

2011-ben Floridában megtalálták Bundy vérmintáját - amelyet 1978-ban vettek le, amikor letartóztatták egy 12 éves kislány halála miatt. A teljes DNS-profilt felvették az FBI országos adatbázisába, így a nyomozóknak esélyük nyílt a néhai elítélthez köthető lehetséges ügyek megoldására.

A sorozatgyilkos utolsó napjaiban számos vallomást tett, többek között olyan bűncselekményekről is, amelyek korábban ismeretlenek voltak a rendőrség számára. Azonban a mai napig nincs minden eset megerősítve, sőt azt sem tudni pontosan, hogy Bundy mikor kezdte meg először támadásait - írja a CBS.

 

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