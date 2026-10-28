Újabb gyilkosság köthető Ted Bundyhoz: több mint 50 éves lezáratlan ügy oldódott meg

A hatóságok kedden bejelentették, hogy egy DNS-vizsgálat összefüggést mutat Ted Bundy sorozatgyilkos és egy utah-i tinédzser halála között, több mint 50 évvel azután, hogy egy vadász felfedezte a fiatal holttestét.

Újabb gyilkossághoz kötötték Ted Bundyt

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Bár Bundy 1989-ben meghalt, a megerősített áldozatainak száma folyamatosan növekszik a DNS-vizsgálatok fejlődésének köszönhetően. A hírhedt sorozatgyilkos az 1970-es években legalább 30 nőt és lányt ölt meg több amerikai államban, miközben más áldozatainak sikerült megszökniük, vagy sérülésekkel túlélniük a támadásait.

Újabb gyilkosság köthető Ted Bundyhoz

A nyomozók nemrégiben megerősítették, hogy Ted Bundy felelős a 17 éves Melissa Ann Smith 1974-es meggyilkolásáért. A fiatal lány halála évtizedekig megoldatlan ügy maradt, de a közelmúltban talált DNS-bizonyítékok mellett a nyomozók megállapították, hogy az eset minden részletében hordozza Bundy elkövetési módjának, indítékának és eszközeinek sajátosságait.

A nyomozóknak sikerült lezárniuk a hideg ügyet azáltal, hogy kulcsfontosságú DNS-kapcsolatokat találtak Smith és Laura Aime, egy másik Bundy-áldozat között, akinek az ügyét tavaly áprilisban oldották meg Utah megyében. Mike Reynolds, Utah megye rendőr őrmestere elmondta, hogy Smith boncolásakor szerzett bizonyítékokban a hírhedt sorozatgyilkoshoz köthető, nagyon hasonló DNS-profilt találtak.

A hatóságok felvették a kapcsolatot Smith legközelebbi hozzátartozóival, akik közül senki sem él már a környéken.

🔥 BREAKING: TED BUNDY LINKED TO ANOTHER MURDER — 52 YEARS LATER. Utah authorities announced today that new DNA evidence confirms serial killer Ted Bundy murdered 17-year-old Melissa Ann Smith in 1974. Melissa was the daughter of a local police chief. She disappeared on October 18, 1974, after meeting friends at a pizza restaurant in Midvale, Utah.. Her body was discovered nine days later in a wooded area. In a wild coincidence, today’s announcement comes exactly 52 years to the day that her body was found. Bundy never confessed to killing Melissa, but he was always the prime suspect. Now, nearly 38 years after his execution, advances in DNA technology have finally allowed investigators to close her case. Investigators matched DNA evidence from Melissa's case to evidence from Laura Ann Aime's murder, which had already been linked to Bundy through DNA testing. And the breakthrough raises another chilling question: How many more of Bundy’s victims remain unidentified or unconfirmed? — Unmasked True Crime (@crimeunmasked) October 27, 2026

Rengeteg gyilkosság köthető még Bundy nevéhez

Bundyt 1989-ben végezték ki villamosszékkel Floridában, amiért 1978-ban két nőt meggyilkolt a Florida Állami Egyetem Chi Omega női diákszövetségének házában. Azonban a sorozatgyilkoshoz legalább 30 nő és lány gyilkosságát kötik.

2011-ben Floridában megtalálták Bundy vérmintáját - amelyet 1978-ban vettek le, amikor letartóztatták egy 12 éves kislány halála miatt. A teljes DNS-profilt felvették az FBI országos adatbázisába, így a nyomozóknak esélyük nyílt a néhai elítélthez köthető lehetséges ügyek megoldására.

A sorozatgyilkos utolsó napjaiban számos vallomást tett, többek között olyan bűncselekményekről is, amelyek korábban ismeretlenek voltak a rendőrség számára. Azonban a mai napig nincs minden eset megerősítve, sőt azt sem tudni pontosan, hogy Bundy mikor kezdte meg először támadásait - írja a CBS.