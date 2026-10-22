Súlyos baleset érte a debreceni BMW-ket szállító vonatot – hatalmas tűz ütött ki

A Heute beszámolója szerint a tehervonat-baleset kedden, október 20-án 17:25 körül történt a Schwechat közelében található Wien-Kledering központi rendező pályaudvarán. A két szerelvény oldalról ütközött össze.

Tehervonat-baleset után lángba borultak a vadonatúj BMW-k. Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Illusztráció

Tehervonat-baleset után roncsmező maradt a síneken

Az ÖBB tájékoztatása alapján három, személyautókkal megrakott tehervagon kisiklott Klederingnél, közülük több részben fel is borult. Az ütközés következtében néhány vasúti kocsi és a rajtuk szállított járművek kigyulladtak.

A helyszínen másnap készült képeken összegörbült acélszerkezetek és egymásba szorult autószállító vagonok láthatók. Új BMW-k zuhantak le az autószállító vagonokról: több gépkocsi fejjel lefelé feküdt a sínek mellett, mások a megrongálódott rakodószinteken maradtak.

Egy fehér BMW futóművel felfelé került a földre, karosszériája súlyosan összetört. Egy másik autó teteje behorpadt, az eleje pedig jelentősen megrongálódott. Olyan jármű is maradt a vagonon, amelynek tetőszerkezetét felszakította az ütközés.

A balesetről készült képeket itt találja!

Az egyik tehervonat gyári új BMW-ket szállított, a rendelkezésre álló információk szerint elektromos autók is lehettek közöttük. A tehervonatok ütközése Bécs közelében tüzet okozott, a sűrű fekete füstöt kilométerekről, még Bécsből is látni lehetett.

A Heute az ORF közlésére hivatkozva azt írta, hogy több mint száz tűzoltó vett részt az oltásban 18 tűzoltóság egységeivel. A lángokat végül sikerült megfékezni.