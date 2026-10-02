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Ilyet ötévente csak kétszer láttak az állatmentők: két fejjel született egy teknős

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Két fejjel született gyémántteknőst gondoznak egy Massachusetts állambeli vadállat-mentő központban. Az állatorvosok most azt vizsgálják, miként működik együtt az állat két feje és teste.
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állatorvosinstagramteknős

A teknőst a Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary munkatársai vitték a Barnstable városában működő Cape Wildlife Centerbe. Az apró állatot egy védett wellfleeti fészkelőhelyen találták meg.

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Két feje van az apró teknősnek, az állatorvosok is vizsgálják.
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Kétfejű teknős: rendkívüli állatot találtak egy védett fészekben

A gyémántteknős (Malaclemys terrapin) különleges megjelenését egy ritka fejlődési rendellenesség, az úgynevezett bicephalia okozza. Ennek következtében az állatnak két feje fejlődött ki.

Az intézmény közölte, hogy állatorvosaik szorosan figyelemmel követik a teknős állapotát. Elsősorban az étvágyát, növekedését és viselkedését vizsgálják, miközben azt is igyekeznek megérteni, hogyan hangolja össze mozgását a két fej és a hozzájuk kapcsolódó testrészek.

A központ munkatársai az elmúlt öt évben mindössze két hasonló esettel találkoztak. Szerintük minden ilyen állat új lehetőséget kínál arra, hogy többet tudjanak meg a ritka rendellenességgel született teknősök anatómiájáról és élettani működéséről.

Egyelőre nem közölték, milyenek az apró teknős hosszú távú életkilátásai.

 

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