Ilyet ötévente csak kétszer láttak az állatmentők: két fejjel született egy teknős

A teknőst a Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary munkatársai vitték a Barnstable városában működő Cape Wildlife Centerbe. Az apró állatot egy védett wellfleeti fészkelőhelyen találták meg.
Kétfejű teknős: rendkívüli állatot találtak egy védett fészekben
A gyémántteknős (Malaclemys terrapin) különleges megjelenését egy ritka fejlődési rendellenesség, az úgynevezett bicephalia okozza. Ennek következtében az állatnak két feje fejlődött ki.
Az intézmény közölte, hogy állatorvosaik szorosan figyelemmel követik a teknős állapotát. Elsősorban az étvágyát, növekedését és viselkedését vizsgálják, miközben azt is igyekeznek megérteni, hogyan hangolja össze mozgását a két fej és a hozzájuk kapcsolódó testrészek.
A központ munkatársai az elmúlt öt évben mindössze két hasonló esettel találkoztak. Szerintük minden ilyen állat új lehetőséget kínál arra, hogy többet tudjanak meg a ritka rendellenességgel született teknősök anatómiájáról és élettani működéséről.
Egyelőre nem közölték, milyenek az apró teknős hosszú távú életkilátásai.