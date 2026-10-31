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telefonmentes éttermek

Kegyetlen döntést hoztak az éttermek: ennek sok család nem fog örülni

19 perce
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Tizenöt szardíniai vendéglátóhely arra kéri a családokat, hogy étkezés közben mondjanak le okostelefonjaikról és más digitális eszközeikről. A telefonmentes éttermek játékokat és rajzokat adnak a készülékek helyett, hogy ismét beszélgetés töltse meg a közös ebédeket és vacsorákat.
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telefonmentes éttermekjátékcsalád

A telefonmentes éttermek egy hónapos próbaidőszakban vesznek részt Szardínián. A következő héten induló programhoz önkéntesen csatlakozó 15 vendéglátóhelyen a szülőknek és gyermekeiknek étkezés előtt félre kell tenniük készülékeiket – számolt be a The Guardian.

telefonmentes éttermek
Telefonmentes éttermekkel vennék rá a családokat a beszélgetésre. Fotó: Unsplash

A telefonmentes éttermek játékot adnak a mobil helyett

Az A tavola senza schermi, vagyis Asztalnál képernyők nélkül elnevezésű kezdeményezést Anna Cau, Szardínia gyermekjogi ombudsmanja indította el.

Célja a gyermekek túlzott képernyőhasználatának mérséklése és a családtagok közötti kapcsolat erősítése.

A készülékek leadása után az étterem dolgozói egy úgynevezett „újraegyesítő csomagot” adnak a családoknak. Az olasz gyermekorvosok szövetsége által összeállított készletben játékok, rajzok és beszélgetést indító feladatok találhatók. Ezek például arra ösztönzik a gyermekeket, hogy meséljenek szüleiknek a napjukról.

A csomag tájékoztatót is tartalmaz a digitális eszközök túlzott használatának veszélyeiről, valamint tanácsokat ad a közösségi média otthoni kezeléséhez. A játékokat úgy alakították ki, hogy beleférjenek egy éttermi ebéd vagy vacsora időtartamába.

A programot a vendéglátó-, turisztikai és szórakoztatóipari vállalkozásokat tömörítő Fipe-Confcommercio szardíniai szervezetével közösen dolgozták ki. A próbaidőszak után önkéntes alapon további éttermekre is kiterjesztenék.

 

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