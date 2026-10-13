Különleges állatokra bukkantak egy elhagyatott hajón

Húsz védett zöld tengeri teknőst engedtek vissza az óceánba kedden az indonéziai Bali szigetén, miután az állatokat egy feltételezett csempészakció során lefoglalták a hatóságok – számolt be róla az ABC News. A teknősöket egy elhagyott hajón találták meg, a feltételezett elkövetők azonban a rendőrök kiérkezése előtt elmenekültek.

Húsz védett tengeri teknős térhetett vissza az óceánba Balin

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A bali vízi rendőrség szombaton 22 zöld tengeri teknős (Chelonia mydas) illegális szállítását akadályozta meg a sziget déli részén található Serangan közelében. A hatóságok azután indítottak akciót, hogy a helyi lakosok gyanús tevékenységet jelentettek a térségből.

A rendőrök egy elhagyott hajón találták meg az állatokat, amelyek mind életben voltak. A feltételezett csempészeknek azonban sikerült elmenekülniük.

A lefoglalt állatokat a Serangan-szigeten, más néven Teknős-szigeten működő természetvédelmi központba szállították. A szakemberek kedden elvégezték a teknősök utolsó egészségügyi ellenőrzését, majd húsz példányt visszaengedtek természetes élőhelyére.

Az állatokat kék vásznak segítségével emelték fel, majd egy kisebb teherautóval a tengerpartra szállították, ahol szabadon engedték őket.

A lefoglalt 22 teknős közül kettő továbbra is beteg, ezért kezelésre szorulnak. Gusti Agung Purnama Wirahadi, a bali vízi és légi rendőrség képviselője közölte, hogy ezeket az állatokat is visszaengedik az óceánba, amint egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi.

A hatóságok célja, hogy megakadályozzák a védett állatok befogását és illegális kereskedelmét.

Reméljük, hogy ezentúl senki sem meri majd befogni, fogságban tartani vagy kereskedelmi célra felhasználni ezeket a védett állatokat

– fogalmazott Wirahadi.

Évtizedek óta küzdenek a tengeri teknősök illegális kereskedelme ellen

Indonéziában 1990 óta természetvédelmi és halászati jogszabályok védik a tengeri teknősöket. A környezetvédelmi minisztérium 2018-as rendelete tovább pontosította az ország vizeiben előforduló hat tengeri teknősfaj védelmére vonatkozó szabályokat. Az állatok kereskedelmét további kormányzati rendelkezések is tiltják.