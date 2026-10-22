Rendkívüli online tanácskozást kezdeményezett az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ, miután Nigériában is kimutatták az ebolát. Az október 28-ra tervezett egyeztetés célja a közös védekezés megerősítése – számolt be az AP.

Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Jean Kaseya, a szervezet főigazgatója szerint a járvány már Afrika három térségét érinti, ezért sürgős intézkedésekre és a legmagasabb szintű politikai szerepvállalásra van szükség.

Nigériában egy Ugandán keresztül érkező nőnél igazolták a fertőzést. A beteget kezdetben maláriára utaló tünetekkel kezelték, állapota azonban nem javult. A hatóságok 44 kontaktját kutatják fel; többségük egészségügyi dolgozó.

Uganda visszautasította, hogy a beteg bizonyítottan ott fertőződött volna meg. Az utazási útvonal önmagában nem tisztázza a fertőzés helyét. Kenyában eközben kilenc esetet jelentettek.

A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaságban alakult ki. A WHO október 19-i adatokat összesítő jelentése szerint az országban 9637 igazolt megbetegedést és 4646 halálesetet regisztráltak. Ez az igazolt esetek körében 48,2 százalékos halálozási arányt jelent.

A fertőzés nyolc tartomány 66 egészségügyi körzetét érintette. A védekezést a romló biztonsági helyzet, a lakosság kényszerű elvándorlása és a humanitárius segítségnyújtás akadályai is nehezítik. Ezek a körülmények a betegek felkutatását és a járvány megfékezését egyaránt hátráltatják.

A mostani járványt a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen az AP tudósítása szerint nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés. A WHO arra szólította fel a térség országait, hogy tartsák fenn a magas szintű járványügyi felkészültséget.