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Rendkívüli

Kiderültek a részletek, erre fordítanák az egészségügynek szánt 510 milliárdot

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Újabb országban azonosítottak ebolafertőzést, miközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban már több ezer halálos áldozata van a járványnak. Az afrikai egészségügyi minisztereket rendkívüli egyeztetésre hívták, a WHO fokozott felkészültséget sürget.
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kongói demokratikus köztársaságbanfertőzésjárványebola

Rendkívüli online tanácskozást kezdeményezett az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ, miután Nigériában is kimutatták az ebolát. Az október 28-ra tervezett egyeztetés célja a közös védekezés megerősítése – számolt be az AP.

A healthcare worker takes samples from a patient suffering from Ebola virus disease at the Ebola Treatment Center of the Center Médical Évangélique (CME), in Bunia, Ituri, in the east of the Democratic Republic of Congo on June 23, 2026. (Photo by Benediction MURHABAZI / AFP)
Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Jean Kaseya, a szervezet főigazgatója szerint a járvány már Afrika három térségét érinti, ezért sürgős intézkedésekre és a legmagasabb szintű politikai szerepvállalásra van szükség.

Nigériában egy Ugandán keresztül érkező nőnél igazolták a fertőzést. A beteget kezdetben maláriára utaló tünetekkel kezelték, állapota azonban nem javult. A hatóságok 44 kontaktját kutatják fel; többségük egészségügyi dolgozó.

Uganda visszautasította, hogy a beteg bizonyítottan ott fertőződött volna meg. Az utazási útvonal önmagában nem tisztázza a fertőzés helyét. Kenyában eközben kilenc esetet jelentettek.

A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaságban alakult ki. A WHO október 19-i adatokat összesítő jelentése szerint az országban 9637 igazolt megbetegedést és 4646 halálesetet regisztráltak. Ez az igazolt esetek körében 48,2 százalékos halálozási arányt jelent.

A fertőzés nyolc tartomány 66 egészségügyi körzetét érintette. A védekezést a romló biztonsági helyzet, a lakosság kényszerű elvándorlása és a humanitárius segítségnyújtás akadályai is nehezítik. Ezek a körülmények a betegek felkutatását és a járvány megfékezését egyaránt hátráltatják.

A mostani járványt a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen az AP tudósítása szerint nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés. A WHO arra szólította fel a térség országait, hogy tartsák fenn a magas szintű járványügyi felkészültséget.

A hygiene worker cleans the boots of healthcare workers at the Rwampara Ebola Treatment Centre (ETC) in Bunia, Ituri, in the east of the Democratic Republic of Congo on July 13, 2026. Health workers at the epicentre of the Ebola outbreak in DR Congo are threatening to strike, telling AFP on July 13 they had not been paid since the virus was detected in mid-May. The highly infectious disease has killed more than 700 people among the nearly 2,000 confirmed infected in the Democratic Republic of Congo since the outbreak was declared on May 15, according to the latest official toll published on July 14. (Photo by BENEDICTION MURHABAZI / AFP)
Galéria: Ebola-pánik Kongóban
Fotó: AFP
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A kenyai egészségügyi minisztérium tisztviselői ellenőrzik az utazók és a dolgozók hőmérsékletét a busiai határállomáson a kenyai-ugandai határon, miközben az egészségügyi hatóságok fokozzák az ebolás szűrési intézkedéseket Busiában,

 

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