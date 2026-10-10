Természetfeletti erőkre fogta lánya sérüléseit az apa: most akár emberölés miatt is elítélhetik

Egy apa, akit azzal vádolnak, hogy bántalmazta két hónapos kislányát, azt mondta a rendőröknek, hogy természetfeletti erők okozták a halálos sérüléseket.

Természetfeletti erőkre fogta lánya halálos sérüléseit az apa. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Természetfeletti erőkre fogta lánya halálos sérüléseit az apa

A 21 éves Oscar Pineda azt mondta a rendőröknek, hogy a kis Aida Alvarado belehalt sérüléseibe, miután egy természetfeletti erő vagy a sátán rácsapta az ajtót. A férfi az elhunyt gyermek édesanyjával, Katerin Monzon-Alvaradóval együtt előzetes letartóztatásban van. A párt gyermekbántalmazással, testi sértéssel és gondatlan veszélyeztetéssel vádolják, miután Aida meghalt otthonuk alagsorában Baltimore-ban.

A rendőrség közleménye szerint Monzon-Alvarado kórházba vitte a babát, miután az etetés után arccal lefelé feküdt az ágyban. Az orvosok gyanús zúzódásokat észleltek a csecsemő szeme és állkapcsa körül, mindeközben a gyermek elvesztette az eszméletét, majd meghalt. A boncolás később megállapította, hogy a gyermek jelentős fej- és agysérülést szenvedett, többszörös koponyasérüléssel.

Egy bírósági tárgyalás során elhangzott, hogy Pineda a kihallgatása során természetfeletti erőket okolt gyermeke halála miatt. Monzon-Alvarado mindeközben kétéves fiát hibáztatta a kislány sérüléseiért, mondván, hogy fia gyakran ugrál az ágyon, és a baba esetleg leesett.

Az ügyészek szerint az anya azt mondta a nyomozóknak, hogy a gyermek sokkos állapotban volt, amikor úgy döntött, hogy kórházba viszi. Azonban a sérüléseket nem okozhatta az ágyból való leesés, és az orvosszakértő megállapításai alapján emberölésre módosíthatják a vádat.

Monzon-Alvarado tagadja, hogy ő ölte volna meg a lányát. Azonban mindkét szülő később beismerte a nyomozóknak, hogy a gyermek sérüléseit csak akkor vették észre, amikor a csecsemő másnap hányni kezdett, de nem kértek orvosi ellátást.

A szülők jelenleg maximálisan 55 év börtönbüntetéssel nézhetnek szembe. Mindkettőjüknek megtagadták az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést - írta a Daily Star.