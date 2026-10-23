Terrorcselekménynek nevezte a francia belügyminiszter a halálos lövöldözést Párizs közelében - videó

Egy ember meghalt, négyen megsebesültek, köztük egy 12 éves lány, miután egy 39 éves férfi több helyszínen tüzet nyitott a francia fővárostól nyugatra. Laurent Nuñez belügyminiszter péntek délután terrorcselekménynek minősítette a történteket – adta hírül a Bild.

Rendőrök a halálos lövöldözés helyszínén a Párizs melletti Trappes-ban, 2026. október 23-án.

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Benzinkútra és óvodára is lőtt a támadó

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, halálos áldozatot követelő fegyveres támadás történt a Párizs melletti Yvelines megyében. A feltételezett elkövető egy mozgó autóból adott le lövéseket, majd továbbhajtott a környező települések egyikére.

A rendőrség később elfogta a 39 éves férfit.

Laurent Nuñez péntek délután Trappes-ban újságírók előtt kijelentette:

a nyomozás még tart, de egyértelműen terrorista bűncselekményről van szó.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter nyilatkozik a Trappes-ban történt halálos lövöldözés után, 2026. október 23-án. Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A lövések délelőtt fél 11 körül dördültek el. A Le Monde beszámolója szerint a férfi Trappes-ban egy benzinkútra, egy egészségügyi központra, egy óvodára és egy játszótérre is tüzet nyitott, majd a szomszédos La Verrière felé vette az irányt.

A támadásban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek. A sebesültek között egy 12 éves lány is van.

Trappes polgármestere, Ali Rabeh a BFMTV-nek arról beszélt, hogy az elkövető látszólag válogatás nélkül lövöldözött, és feltehetően vérfürdőt akart rendezni.

A hatóságok az ámokfutó otthonában is házkutatást tartottak. A Bild értesülése szerint a férfi korábban nem volt ismert a rendőrség előtt.

Rasszista indítékot is vizsgálnak

A hatóságok terrorista szervezettel összefüggésben elkövetett emberölés miatt nyomoznak, emellett azt is vizsgálják, hogy a támadást rasszista indíték vezérelhette-e.

Bár a francia belügyminiszter egyértelműen terrorcselekménynek nevezte az esetet, a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságoknak még tisztázniuk kell a történtek pontos körülményeit és az elkövető indítékát.