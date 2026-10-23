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halálos lövöldözés

Terrorcselekménynek nevezte a francia belügyminiszter a halálos lövöldözést Párizs közelében - videó

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Terrorcselekménynek nevezte a Párizs közelében történt halálos lövöldözést a francia belügyminiszter. A támadásban négyen megsérültek, köztük egy gyermek, a hatóságok pedig a lehetséges rasszista indítékot is vizsgálják.
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halálos lövöldözéspárizsterrorcselekmény

Egy ember meghalt, négyen megsebesültek, köztük egy 12 éves lány, miután egy 39 éves férfi több helyszínen tüzet nyitott a francia fővárostól nyugatra. Laurent Nuñez belügyminiszter péntek délután terrorcselekménynek minősítette a történteket – adta hírül a Bild.

terror
Rendőrök a halálos lövöldözés helyszínén a Párizs melletti Trappes-ban, 2026. október 23-án.
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Benzinkútra és óvodára is lőtt a támadó

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, halálos áldozatot követelő fegyveres támadás történt a Párizs melletti Yvelines megyében. A feltételezett elkövető egy mozgó autóból adott le lövéseket, majd továbbhajtott a környező települések egyikére. 

A rendőrség később elfogta a 39 éves férfit.

Laurent Nuñez péntek délután Trappes-ban újságírók előtt kijelentette: 

a nyomozás még tart, de egyértelműen terrorista bűncselekményről van szó.

France's Interior Minister Laurent Nunez (C) speaks to the press next to France's junior Minister in charge of equality Aurore Berge (L) following a shooting killing one person and injuring four others according to police sources, in Trappes, Paris' suburb on October 23, 2026. The National Anti-Terrorism Prosecutors Office (Pnat) has announced that it is taking up the case of a man who fired bursts of shots from his car on October 23, morning in the street in Trappes (Yvelines), killing one person and injuring at least four others. The Pnat has opened an investigation for murder in connection with a terrorist enterprise, with the aggravating circumstance that the acts were committed on the grounds of the real or presumed belonging to a so-called race, ethnic group, nation, or specific religion. A man who was arrested has been taken into police custody, the anti-terrorism prosecutors office added in a statement. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Laurent Nuñez francia belügyminiszter nyilatkozik a Trappes-ban történt halálos lövöldözés után, 2026. október 23-án. Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A lövések délelőtt fél 11 körül dördültek el. A Le Monde beszámolója szerint a férfi Trappes-ban egy benzinkútra, egy egészségügyi központra, egy óvodára és egy játszótérre is tüzet nyitott, majd a szomszédos La Verrière felé vette az irányt.

A támadásban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek. A sebesültek között egy 12 éves lány is van.

Trappes polgármestere, Ali Rabeh a BFMTV-nek arról beszélt, hogy az elkövető látszólag válogatás nélkül lövöldözött, és feltehetően vérfürdőt akart rendezni.

A hatóságok az ámokfutó otthonában is házkutatást tartottak. A Bild értesülése szerint a férfi korábban nem volt ismert a rendőrség előtt.

Rasszista indítékot is vizsgálnak

A hatóságok terrorista szervezettel összefüggésben elkövetett emberölés miatt nyomoznak, emellett azt is vizsgálják, hogy a támadást rasszista indíték vezérelhette-e.

Bár a francia belügyminiszter egyértelműen terrorcselekménynek nevezte az esetet, a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságoknak még tisztázniuk kell a történtek pontos körülményeit és az elkövető indítékát.

 

 

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