Alig egy percig volt szabadlábon: terrortámadással gyanúsítják az osztrák férfit

Még a börtön kapuját sem hagyhatta el az a 35 éves osztrák férfi, akit szeptember 1-jén, büntetése letöltése után azonnal ismét őrizetbe vettek. A gyanú szerint fogva tartása alatt terrortámadást készített elő: Pakisztánban akart kiképzést kapni, majd a Hamászhoz csatlakozott volna – tudta meg a Heute.
Pakisztánban képeztette volna ki magát
A gyanúsított a grazi Karlau börtönből készült távozni, amikor az állambiztonság nyomozói már vártak rá. A portál beszámolója szerint
a szabadsága így alig egy percig tartott: a hatóságok közvetlenül a szabadulása után letartóztatták.
Az ügyiratokból kiderül, a 35 éves férfi a rácsok mögött áttért az iszlám hitre, majd más fogvatartottak hatására rövid idő alatt radikalizálódott. Állítólag konkrét terveket is kidolgozott arra, mit tesz majd, miután elhagyja a büntetés-végrehajtási intézetet.
Először Pakisztánba utazott volna, hogy egy terrorista kiképzőtáborban felkészítsék, ezt követően pedig csatlakozott volna a Hamászhoz.
A gyanú szerint később Ausztriában is merényletet akart végrehajtani, mégpedig egy olyan társával, aki már korábban a rendőrség látókörébe került.
A feltételezett tervekről egy másik fogvatartott szerzett tudomást, aki értesítette a hatóságokat.
Vádat emeltek ellene, tagadja a terrortámadást
A nyomozók még a férfi szabadulása előtt intézkedtek, és elrendelték a letartóztatását. Christian Kroschl, a grazi ügyészség szóvivője a Kleine Zeitungnak megerősítette, hogy az intézkedésnek köszönhetően közvetlenül a szabadulása után ismét őrizetbe vették.
A gyanúsított ellen időközben vádat emeltek. Jelenleg a grazi Jakomini börtönben van előzetes letartóztatásban, és a bírósági tárgyalására vár. A férfi tagadja az ellene felhozott vádakat.