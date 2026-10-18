Alig egy percig volt szabadlábon: terrortámadással gyanúsítják az osztrák férfit

Még a börtön kapuját sem hagyhatta el az a 35 éves osztrák férfi, akit szeptember 1-jén, büntetése letöltése után azonnal ismét őrizetbe vettek. A gyanú szerint fogva tartása alatt terrortámadást készített elő: Pakisztánban akart kiképzést kapni, majd a Hamászhoz csatlakozott volna – tudta meg a Heute.

Már a börtön kapujánál várták a nyomozók azt a 35 éves férfit, akit szeptember 1-jén, szabadulása után rögtön letartóztattak.

Fotó: HELMUT FOHRINGER / Illusztráció/AFP

Pakisztánban képeztette volna ki magát

A gyanúsított a grazi Karlau börtönből készült távozni, amikor az állambiztonság nyomozói már vártak rá. A portál beszámolója szerint

a szabadsága így alig egy percig tartott: a hatóságok közvetlenül a szabadulása után letartóztatták.

Az ügyiratokból kiderül, a 35 éves férfi a rácsok mögött áttért az iszlám hitre, majd más fogvatartottak hatására rövid idő alatt radikalizálódott. Állítólag konkrét terveket is kidolgozott arra, mit tesz majd, miután elhagyja a büntetés-végrehajtási intézetet.

Először Pakisztánba utazott volna, hogy egy terrorista kiképzőtáborban felkészítsék, ezt követően pedig csatlakozott volna a Hamászhoz.

A gyanú szerint később Ausztriában is merényletet akart végrehajtani, mégpedig egy olyan társával, aki már korábban a rendőrség látókörébe került.

A feltételezett tervekről egy másik fogvatartott szerzett tudomást, aki értesítette a hatóságokat.

Vádat emeltek ellene, tagadja a terrortámadást

A nyomozók még a férfi szabadulása előtt intézkedtek, és elrendelték a letartóztatását. Christian Kroschl, a grazi ügyészség szóvivője a Kleine Zeitungnak megerősítette, hogy az intézkedésnek köszönhetően közvetlenül a szabadulása után ismét őrizetbe vették.

A gyanúsított ellen időközben vádat emeltek. Jelenleg a grazi Jakomini börtönben van előzetes letartóztatásban, és a bírósági tárgyalására vár. A férfi tagadja az ellene felhozott vádakat.