Terrortámadást és rendőrgyilkosságot tervezhetett egy ukrán fiú – lépett a rendőrség

A varsói rendőrséghez aggasztó információk érkeztek a fiú internetes tevékenységéről. A nyomozók szerint a tinédzser olyan tartalmakra keresett rá, amelyek egy bevásárlóközpontban végrehajtható terrortámadással és egy rendőr életének kioltásával foglalkoztak.

Terrortámadás és rendőrgyilkosság érdekelte a tinédzsert, lecsapott a rendőrség.

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Bevásárlóközpont elleni terrortámadásról keresett információkat egy 15 éves fiú

Az ügyben a fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrök mellett terrorcselekmények és emberölések felderítésére szakosodott nyomozók, kriminalisztikai szakértők, valamint a lengyel kiberbűnözés elleni központ munkatársai is részt vettek.

A hatóságok azt vizsgálták, hogy ki végezte a kereséseket, és az internetes tevékenység kapcsolatban állhatott-e egy tényleges bűncselekmény előkészítésével.

Ennek során azonosították a 15 éves ukrán állampolgárt, és megtalálták lakóhelyét.

A házkutatás során egy laptopot és egy mobiltelefont foglaltak le. Az eszközöket informatikai szakértők vizsgálják át, hogy biztosítsák az eljárás szempontjából fontos adatokat.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a fiúnak emberölés előkészítésének minősülő cselekményt róttak fel. A varsói Żoliborz kerületi bíróság három hónapra egy fiatalkorúak számára fenntartott nevelőintézetben helyezte el. További sorsáról a családjogi és fiatalkorúak ügyeiben illetékes bíróság dönt.

A rendőrség az ügy kapcsán arra kérte a szülőket, hogy figyeljenek gyermekeik internetes tevékenységére, különösen az erőszakkal, fegyverekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos érdeklődésre, valamint a viselkedés hirtelen megváltozására. Hangsúlyozták: a cél nem a gyermek minden lépésének ellenőrzése, hanem a veszélyes jelek időben történő felismerése.