Közel 300 km/órával száguldott egy Tesla, majd jött az, amitől mindenki retteg ilyenkor – videón a baleset

Egy Tesla Model S szenvedett súlyos balesetet a Berlin közelében húzódó A10-es autópályán, miután 286 km/órás sebességnél a jármű irányíthatatlanná vált. Az autó lesodródott az úttestről, felborult és súlyosan megrongálódott.
A sofőr túlélte a balesetet, de súlyos sérüléseket szenvedett. A Focus információi szerint mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet
A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatait. Közvetlenül azelőtt, hogy a sofőr elvesztette uralmát az autó felett, egy erős rázkódás hallható a felvételen. A Tesla ezt követően letért az útról és felborult.
A baleset pontos oka egyelőre nem ismert.
Gumiabroncs-hiba is állhat a háttérben
A sajtóbeszámolók szerint a baleset egyik lehetséges okaként a gumiabroncs meghibásodása merült fel. A Tesla hátsó tengelyén Goodyear Eagle F1 SuperSport abroncsok voltak.
A közölt információk szerint ezeket a gumiabroncsokat 2026 áprilisában egy lehetséges meghibásodás miatt visszahívták. Felmerült, hogy az abroncs rétegeinek szétválása, az úgynevezett delamináció vezethetett az autó irányíthatatlanná válásához. Azt azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban a gumiabroncs meghibásodása okozta a balesetet.