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Közel 300 km/órával száguldott egy Tesla, majd jött az, amitől mindenki retteg ilyenkor – videón a baleset

12 perce
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Súlyos balesetet szenvedett egy autós a Berlin közelében húzódó A10-es autópályán, miután járműve nagy sebességnél irányíthatatlanná vált. A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a történteket, a baleset lehetséges okaként pedig egy műszaki problémát is vizsgálnak.
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TeslaNémetországbaleset

Egy Tesla Model S szenvedett súlyos balesetet a Berlin közelében húzódó A10-es autópályán, miután 286 km/órás sebességnél a jármű irányíthatatlanná vált. Az autó lesodródott az úttestről, felborult és súlyosan megrongálódott.

Tesla Model S, 286 km/óra, A10-es autópálya, Berlin, autóbaleset, Goodyear, gumiabroncs-hiba, mentőhelikopter, delamináció A Tesla 286 km/órás sebességnél vált irányíthatatlanná az A10-es autópályán Normal traffic on the A8 highway towards Salzburg near Hochfelln at a bridge. The picture shows a multi-lane highway winding in a curve over a bridge and through a hilly, green landscape. In the foreground, there is dense traffic with several cars, includi (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Tesla 286 km/órás sebességnél vált irányíthatatlanná az A10-es autópályán
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON / Illusztráció

A sofőr túlélte a balesetet, de súlyos sérüléseket szenvedett. A Focus információi szerint mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet

A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatait. Közvetlenül azelőtt, hogy a sofőr elvesztette uralmát az autó felett, egy erős rázkódás hallható a felvételen. A Tesla ezt követően letért az útról és felborult.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert.

Gumiabroncs-hiba is állhat a háttérben

A sajtóbeszámolók szerint a baleset egyik lehetséges okaként a gumiabroncs meghibásodása merült fel. A Tesla hátsó tengelyén Goodyear Eagle F1 SuperSport abroncsok voltak.

A közölt információk szerint ezeket a gumiabroncsokat 2026 áprilisában egy lehetséges meghibásodás miatt visszahívták. Felmerült, hogy az abroncs rétegeinek szétválása, az úgynevezett delamináció vezethetett az autó irányíthatatlanná válásához. Azt azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban a gumiabroncs meghibásodása okozta a balesetet.

 

 

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