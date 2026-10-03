Közel 300 km/órával száguldott egy Tesla, majd jött az, amitől mindenki retteg ilyenkor – videón a baleset

Egy Tesla Model S szenvedett súlyos balesetet a Berlin közelében húzódó A10-es autópályán, miután 286 km/órás sebességnél a jármű irányíthatatlanná vált. Az autó lesodródott az úttestről, felborult és súlyosan megrongálódott.

A Tesla 286 km/órás sebességnél vált irányíthatatlanná az A10-es autópályán

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON / Illusztráció

A sofőr túlélte a balesetet, de súlyos sérüléseket szenvedett. A Focus információi szerint mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet

A Tesla fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatait. Közvetlenül azelőtt, hogy a sofőr elvesztette uralmát az autó felett, egy erős rázkódás hallható a felvételen. A Tesla ezt követően letért az útról és felborult.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert.