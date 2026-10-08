Az ellenfél csapatában talált rá rég elveszett testvérére egy középiskolás lány

A testvérek egymásra találása 2025 augusztusában, egy montanai softballtornán kezdődött. A 19 éves Samantha Rensvold éppen mérkőzést játszott Belgrade városában, amikor egyik csapattársa felhívta a figyelmét az ellenfél egyik játékosára, a 18 éves Kyann Deanre.

A pályán találta meg testvérét

Fotó: Twitter/X

A két lány feltűnően hasonlított egymásra. Samantha azonban először nem akart hinni a szemének, és a meccs után sem ment oda a másik játékoshoz, mert attól tartott, hogy csak véletlen a hasonlóság.

Samantha örökbefogadottként nőtt fel, és tudta, hogy van egy fiatalabb biológiai húga, akit szintén örökbe fogadtak.

Mivel az örökbefogadás zárt volt, nem tudta, hol él a lány, és azt sem, hogyan néz ki.

Samantha később elmesélte édesanyjának, mit látott a mérkőzésen. Ezután átnézték a torna résztvevőinek névsorát, és meglátták Kyann nevét.

Samantha édesanyja rögtön felfigyelt rá, ugyanis tudta, hogy ezt a nevet a lány biológiai anyja adta a húgának. A név mellett további részletek is egyeztek: a két lány ugyanabban a kórházban született, és a biológiai anyjuk neve is azonos volt. A családok végül személyesen is egyeztettek, ekkor pedig egyértelművé vált, hogy Samantha és Kyann valóban testvérek – írja a New York Post.

Montana high school softball player discovers long-lost sister on opposing team https://t.co/J3bVgszszw https://t.co/7x0RY21jTB — New York Post (@nypost) October 8, 2026

A külső hasonlóság mellett rengeteg közös vonást fedeztek fel: mindketten röplabdáztak középiskolásként, ugyanazt a 6-os mezszámot viselték, ráadásul ugyanazon a poszton játszottak. Samantha szerint még a nevetésük is nagyon hasonló.

400 kilométer választotta el a testvéreket

A két lányt csecsemőként külön családok fogadták örökbe. Samantha a Montana állambeli Polsonban nőtt fel, Kyann pedig mintegy 400 kilométerrel arrébb, Wordenben.

Samantha később tudta meg, hogy van egy húga, miután egy másik biológiai testvérük felkutatta a családját. A két lány most külön államban jár főiskolára: Samantha Washington államban tanul, Kyann pedig Észak-Dakotában.

Bár ritkábban tudnak találkozni, tartják a kapcsolatot, és közös programokat is szerveznek. Samantha szerint a találkozás azért is sokat jelent számára, mert most végre arcot tud társítani ahhoz a húghoz, akiről egész életében tudta, hogy valahol létezik.