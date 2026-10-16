Tanítás közben omlott be egy iskola teteje – legalább 29-en meghaltak

Legalább 29 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, amikor csütörtök reggel beomlott egy magániskola teteje a pakisztáni Pesavarban. A tetőomlás az északnyugat-pakisztáni város Dir Colony nevű negyedében történt, tanítás közben – számolt be róla a BBC.

A tetőomlás után mentőegységek kutattak a romok alatt rekedt gyermekek után

Fotó: HANDOUT / Khyber Pakhtunkhwa province's Em

A halálos áldozatok többsége gyermek. A Lady Reading Kórház szóvivője, Mohammad Asim korábban 28 halottról, köztük 27 diákról és egy tanárról számolt be. A gyermekek 6 és 12 év közöttiek voltak.

A sérültek közül öten válságos állapotban vannak, sok gyermek fejsérüléseket szenvedett.

Órákig tartott a mentés a tetőomlás után

A mentőszolgálat helyi idő szerint 8.48-kor kapta az első bejelentést a balesetről. A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy az épület egyik részének teteje egy másik épületrészre omlott, maga alá temetve a tanteremben tartózkodó gyermekeket.

A mentést nehezítette, hogy az iskola egy szűk utcában található, ahol egyszerre csak egy jármű tud közlekedni. A környék lakói is részt vettek a mentésben, többen lapátokkal próbálták kiszabadítani a romok alatt rekedt gyermekeket.

Arif Khattak, a Rescue 1122 mentőszolgálat regionális igazgatója közölte, hogy a négy-öt órán át tartó mentési művelet során összesen 29 holttestet emeltek ki a törmelék alól, köztük egy tanárnőét. A mentést befejezték.

Letartóztatták az iskola tulajdonosát A pesavari rendőrség megerősítette, hogy őrizetbe vették a Khair Education System nevű magániskola tulajdonosát. Az előzetes vizsgálatok szerint az épület szerkezete gyenge volt, ami hozzájárulhatott a tragédiához. A mentőszolgálat regionális igazgatója szerint az iskola egy ideiglenes jelleggel felépített, nem megfelelő szerkezetű épületben működött.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és átlátható vizsgálatot sürgetett. Aszif Ali Zardari államfő pedig közleményében hangsúlyozta, hogy a tragédia az egész országot megrázta.

Faisal Karim Kundi, Haibar-Pahtunhva tartomány kormányzója elrendelte a tartomány valamennyi iskolájának épületszerkezeti biztonsági ellenőrzését, hogy megelőzzék a hasonló eseteket.