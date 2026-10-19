Bőröndbe rejtette a 17 éves thaiföldi lány holttestét, most halálbüntetést követel a családja

Bíróság elé állították Thaiföldön azt az ausztrál férfit, akit egy 17 éves lány meggyilkolásával és holttestének elrejtésével vádolnak. Az áldozat családja most először találkozott a férfival a bíróságon, és azt követeli, hogy ha bűnösnek találják, szabjanak ki rá halálbüntetést.

Thaiföld: halálbüntetést követel a család a bőröndbe rejtett lány ügyében Fotó: Pexels

A thaiföldi Pattajában tartott hétfői bírósági meghallgatáson jelent meg először személyesen az áldozat családja előtt Simon Peter Carman, akit a 17 éves Tuncsanok Donhomla megölésével vádolnak. A lány holttestét egy bőröndbe rejtve, egy elhagyatott területen, vasúti sínek közelében találták meg.

A 46. életévét hamarosan betöltő ausztrál férfit júniusban tartóztatták le, miután a lányt eltűntként jelentették Pattajában.

A város Bangkoktól mintegy 150 kilométerre délkeletre található, és népszerű turistacélpont, amely a szexiparáról is ismert.

Halálbüntetést követel a család

Carmant hétfőn bilincsben vitték a pattajai tartományi bíróságra. A meghallgatás eljárási jellegű volt: a tanúk kijelöléséről döntöttek. A férfit gyilkossággal, kiskorúval szembeni szeméremsértő magatartás két rendbeli elkövetésével, valamint holttest elrejtésével vádolják. Az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatti elítélés Thaiföldön halálbüntetést is maga után vonhat.

Carman korábban minden vádat tagadott, és azt állította, önvédelemből cselekedett, ráadásul nem tudta, hány éves valójában a lány. A hétfői meghallgatáson azonban a bíró arról tájékoztatta, hogy a holttest elrejtésével kapcsolatos bizonyítékok erősek, ugyanakkor enyhébb elbírálásra számíthat, ha beismeri ezt a vádpontot. A férfi jelezte, hogy bűnösnek vallhatja magát a holttest elrejtésében.

Az áldozat nagynénje, Miruntree Thanachai a tárgyalás előtt azt mondta, a család korábban hiába kérte a hatóságokat, hogy találkozhassanak a gyanúsítottal.

„Találkozni akarunk azzal az emberrel, aki megölte a családtagunkat” – mondta.

A rendőrség közlése szerint a térfigyelő kamerák felvételein a lány utoljára akkor látható, amikor Carmannal együtt belép egy pattajai társasházba. A férfi később egyedül távozott az épületből, egy nagy bőrönddel. A felvételek azt is rögzítették, ahogy a csomagot egy motorkerékpárra rakja, majd elhajt vele.