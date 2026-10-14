Megrázó titokra derült fény a tigris áldozatáról, megszólalt a 23 éves férfi családja

Családja szerint évek óta súlyos mentális betegséggel élt William Chapman, akit október 10-én tigris támadott meg egy angliai vadasparkban. A 23 éves férfi hozzátartozói megrendítő közleményben búcsúztak tőle, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat – írja a BBC.
Családja szerint évek óta betegséggel küzdött
Mint korábban mi is megírtuk, a tragédia a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkban történt. Chapman bement a tigris kifutójába, az állat pedig rátámadt. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.
A család kedden kiadott közleményében úgy fogalmazott: William „okos, melegszívű és megnyerő fiatalember volt”, akit szerettei rajongásig imádtak, és aki ugyanilyen mélyen kötődött hozzájuk.
A hozzátartozók azt is elárulták, hogy a fiatalember hosszú ideje mentális problémákkal küzdött, és erős gyógyszeres kezelés alatt állt.
Annak tisztázását, hogy betegsége közrejátszhatott-e a halálában, a halottkémre bízzák.
A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a vizsgálatot, és ne terjesszenek sértő médiatartalmakat, amelyek tovább fokozzák a gyászolók fájdalmát.
Gyerekszínészként is szerepelt
Chapman korábban a High Wycombe-i Jackie Palmer Stage School növendéke volt, ahol oktatói szeretettel emlékeztek egykori diákjukra.
Gyerekszínészként az ITV May Contain Nuts című produkciójában szerepelt Shirley Henderson és Darren Boyd oldalán. Henderson a Harry Potter-filmekből is ismert, ő alakította Hisztis Mirtillt.
Chapman később Edward Jennert játszotta a BBC True Stories című sorozatában.
A Yorkshire Wildlife Park munkatársai szintén részvétüket fejezték ki a gyászolóknak. Közölték, hogy az Altai nevű amuri tigrist nem altatják el.
Doncaster önkormányzata munkavédelmi vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására. A parkot a tragédia után kiürítették, és továbbra is zárva tart. A dél-yorkshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a család támogatásáról erre szakosodott rendőrök gondoskodnak.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
A parkban két veszélyeztetett amuri tigris él: egy Tschuna nevű nőstény, valamint a támadásért felelős Altai. A 5 éves hím tigris tavaly érkezett Angliába egy nemzetközi tenyésztési program részeként, miután több mint 1700 kilométert utazott egy norvégiai állatkertből. Gondozói korábban nyugodt és kíváncsi természetű állatként írták le.