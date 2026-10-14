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tigris

Megrázó titokra derült fény a tigris áldozatáról, megszólalt a 23 éves férfi családja

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Megszólalt William Chapman családja, miután a 23 éves férfi életét vesztette egy angliai vadasparkban történt tigris támadásban. A hozzátartozók elárulták, hogy a fiatalember évek óta súlyos mentális betegséggel küzdött.
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tigristámadásmentális betegség

Családja szerint évek óta súlyos mentális betegséggel élt William Chapman, akit október 10-én tigris támadott meg egy angliai vadasparkban. A 23 éves férfi hozzátartozói megrendítő közleményben búcsúztak tőle, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat – írja a BBC.

tigris
Nem altatják el a halálos támadásért felelős tigrist 
Fotó: Bernd Weissbrod / AFP

Családja szerint évek óta betegséggel küzdött

Mint korábban mi is megírtuk, a tragédia a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkban történt. Chapman bement a tigris kifutójába, az állat pedig rátámadt. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A család kedden kiadott közleményében úgy fogalmazott: William „okos, melegszívű és megnyerő fiatalember volt”, akit szerettei rajongásig imádtak, és aki ugyanilyen mélyen kötődött hozzájuk.

A hozzátartozók azt is elárulták, hogy a fiatalember hosszú ideje mentális problémákkal küzdött, és erős gyógyszeres kezelés alatt állt. 

Annak tisztázását, hogy betegsége közrejátszhatott-e a halálában, a halottkémre bízzák.

A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a vizsgálatot, és ne terjesszenek sértő médiatartalmakat, amelyek tovább fokozzák a gyászolók fájdalmát.

Gyerekszínészként is szerepelt

Chapman korábban a High Wycombe-i Jackie Palmer Stage School növendéke volt, ahol oktatói szeretettel emlékeztek egykori diákjukra. 

Gyerekszínészként az ITV May Contain Nuts című produkciójában szerepelt Shirley Henderson és Darren Boyd oldalán. Henderson a Harry Potter-filmekből is ismert, ő alakította Hisztis Mirtillt. 

Chapman később Edward Jennert játszotta a BBC True Stories című sorozatában.

A Yorkshire Wildlife Park munkatársai szintén részvétüket fejezték ki a gyászolóknak. Közölték, hogy az Altai nevű amuri tigrist nem altatják el.

A parkban két veszélyeztetett amuri tigris él: egy Tschuna nevű nőstény, valamint a támadásért felelős Altai. A 5 éves hím tigris tavaly érkezett Angliába egy nemzetközi tenyésztési program részeként, miután több mint 1700 kilométert utazott egy norvégiai állatkertből. Gondozói korábban nyugodt és kíváncsi természetű állatként írták le.

Doncaster önkormányzata munkavédelmi vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására. A parkot a tragédia után kiürítették, és továbbra is zárva tart. A dél-yorkshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a család támogatásáról erre szakosodott rendőrök gondoskodnak.

 

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Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

 

 

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