Megrázó titokra derült fény a tigris áldozatáról, megszólalt a 23 éves férfi családja

Családja szerint évek óta súlyos mentális betegséggel élt William Chapman, akit október 10-én tigris támadott meg egy angliai vadasparkban. A 23 éves férfi hozzátartozói megrendítő közleményben búcsúztak tőle, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat – írja a BBC.

Nem altatják el a halálos támadásért felelős tigrist

Fotó: Bernd Weissbrod / AFP

Családja szerint évek óta betegséggel küzdött

Mint korábban mi is megírtuk, a tragédia a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkban történt. Chapman bement a tigris kifutójába, az állat pedig rátámadt. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A család kedden kiadott közleményében úgy fogalmazott: William „okos, melegszívű és megnyerő fiatalember volt”, akit szerettei rajongásig imádtak, és aki ugyanilyen mélyen kötődött hozzájuk.

A hozzátartozók azt is elárulták, hogy a fiatalember hosszú ideje mentális problémákkal küzdött, és erős gyógyszeres kezelés alatt állt.

Annak tisztázását, hogy betegsége közrejátszhatott-e a halálában, a halottkémre bízzák.

William Chapman was named after the Yorkshire tiger tragedy despite family pleas. Report: https://t.co/l4Q75zAR9B Follow @DailyDazzlingDawn #DailyDazzlingDawn https://t.co/89X116kLsr — Daily Dazzling Dawn (@MunzerChowdhury) October 13, 2026

A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a vizsgálatot, és ne terjesszenek sértő médiatartalmakat, amelyek tovább fokozzák a gyászolók fájdalmát.

Gyerekszínészként is szerepelt

Chapman korábban a High Wycombe-i Jackie Palmer Stage School növendéke volt, ahol oktatói szeretettel emlékeztek egykori diákjukra.

Gyerekszínészként az ITV May Contain Nuts című produkciójában szerepelt Shirley Henderson és Darren Boyd oldalán. Henderson a Harry Potter-filmekből is ismert, ő alakította Hisztis Mirtillt.

Chapman később Edward Jennert játszotta a BBC True Stories című sorozatában.

A Yorkshire Wildlife Park munkatársai szintén részvétüket fejezték ki a gyászolóknak. Közölték, hogy az Altai nevű amuri tigrist nem altatják el.

Doncaster önkormányzata munkavédelmi vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására. A parkot a tragédia után kiürítették, és továbbra is zárva tart. A dél-yorkshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a család támogatásáról erre szakosodott rendőrök gondoskodnak.