Először mutatták meg az Altai nevű tigrist a halálos támadás után, újranyitott az állatpark

Október 16-án, pénteken ismét fogadni kezdte a látogatókat az angliai Yorkshire Wildlife Park, miután a létesítményt a halálos támadást követően ideiglenesen bezárták. A vendégek ismét felkereshették a tigriseknek otthont adó Land of the Tigers területet is, ahol Altai is látható volt. A ragadozóról új fényképek készültek, amint a kifutójában pihent, illetve a területen mozgott.

Újra megnyitotta kapuit a yorkshire-i vadaspark, ahol egy tigris halálos sérüléseket okozott egy férfinak, miután az bemászott az állat kifutójába

Fotó: Twitter/X

A park közleményében részvétét fejezte ki William Chapman családjának, barátainak és szeretteinek. Azt is hangsúlyozta, hogy a látogatók, a dolgozók és az állatok biztonsága továbbra is elsődleges szempont. A személyzet munkáját a tragédia utáni nehéz időszakban különleges traumafeldolgozási támogatással is segítik.

A vadaspark külön kitért a tigris sorsára is: közlésük szerint Altai jól van, és a történtek miatt nem fogják elaltatni.

Az állat gondozását továbbra is a park tapasztalt szakemberei végzik. A hatóságokkal együttműködve folytatják az eset körülményeinek kivizsgálását.

🚨PICTURED: Altai the tiger has been pictured for the first time since he killed a man in an incident at Yorkshire Wildlife Park on Saturday https://t.co/ZRrvBLB0OB — GB Politics (@GBPolitcs) October 16, 2026

William Chapman két kerítésen is átmászott

A 24 éves William Chapman október 10-én, szombaton tartózkodott a vadasparkban. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi két kerítésen átmászva jutott be a szibériai tigris kifutójába.

Chapman halálát több súlyos, traumás sérülés okozta, amelyek az állattal történt találkozás során keletkeztek.

A mentőegységek a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A család aggályokat fogalmazott meg az ellátással kapcsolatban

William Chapman több éve mentális betegséggel élt, skizofréniával diagnosztizálták, és korábban pszichotikus epizódjai is voltak. A helyi mentális egészségügyi szolgálatok gondozásában állt, családja azonban aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, milyen kapcsolatban volt az ellátórendszerrel a halála előtti időszakban – írja a Mirror.

A férfi ellátásának körülményeiről független betegbiztonsági vizsgálat indult, melynek célja, hogy feltárja, történt-e olyan körülmény, amelyet a tragédia fényében alaposabban meg kell vizsgálni.

A család szerint William hosszú évek óta komoly mentális nehézségekkel küzdött, és erős gyógyszereket is kapott.

A Yorkshire Wildlife Park közben továbbra is együttműködik a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal. A tragédia körülményeinek kivizsgálása még folyamatban van.