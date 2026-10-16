Először mutatták meg az Altai nevű tigrist a halálos támadás után, újranyitott az állatpark

Október 16-án, pénteken ismét fogadni kezdte a látogatókat az angliai Yorkshire Wildlife Park, miután a létesítményt a halálos támadást követően ideiglenesen bezárták. A vendégek ismét felkereshették a tigriseknek otthont adó Land of the Tigers területet is, ahol Altai is látható volt. A ragadozóról új fényképek készültek, amint a kifutójában pihent, illetve a területen mozgott.
A park közleményében részvétét fejezte ki William Chapman családjának, barátainak és szeretteinek. Azt is hangsúlyozta, hogy a látogatók, a dolgozók és az állatok biztonsága továbbra is elsődleges szempont. A személyzet munkáját a tragédia utáni nehéz időszakban különleges traumafeldolgozási támogatással is segítik.
A vadaspark külön kitért a tigris sorsára is: közlésük szerint Altai jól van, és a történtek miatt nem fogják elaltatni.
Az állat gondozását továbbra is a park tapasztalt szakemberei végzik. A hatóságokkal együttműködve folytatják az eset körülményeinek kivizsgálását.
William Chapman két kerítésen is átmászott
A 24 éves William Chapman október 10-én, szombaton tartózkodott a vadasparkban. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi két kerítésen átmászva jutott be a szibériai tigris kifutójába.
Chapman halálát több súlyos, traumás sérülés okozta, amelyek az állattal történt találkozás során keletkeztek.
A mentőegységek a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.
A család aggályokat fogalmazott meg az ellátással kapcsolatban
William Chapman több éve mentális betegséggel élt, skizofréniával diagnosztizálták, és korábban pszichotikus epizódjai is voltak. A helyi mentális egészségügyi szolgálatok gondozásában állt, családja azonban aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, milyen kapcsolatban volt az ellátórendszerrel a halála előtti időszakban – írja a Mirror.
A férfi ellátásának körülményeiről független betegbiztonsági vizsgálat indult, melynek célja, hogy feltárja, történt-e olyan körülmény, amelyet a tragédia fényében alaposabban meg kell vizsgálni.
A család szerint William hosszú évek óta komoly mentális nehézségekkel küzdött, és erős gyógyszereket is kapott.
A Yorkshire Wildlife Park közben továbbra is együttműködik a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal. A tragédia körülményeinek kivizsgálása még folyamatban van.
Ezek voltak a tigristámadásban meghalt férfi utolsó szavai
A tigris támadása közben a férfi a szemtanúk beszámolói szerint többször is kétségbeesetten kiáltotta, hogy „állj”, ám az állat nem hátrált meg.