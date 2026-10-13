Ezek voltak a utolsó szavai a férfinek, akit halálra marcangolt egy tigris az állatkertben

Mint korábban mi is megírtuk, a tragédia október 10-én történt a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkban. A férfi bement a tigris kifutójába, ahol az állat rátámadt. A kiérkező mentők minden erőfeszítése ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Halálosan megsebesítette a tigris a kifutójába beugró férfit - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A szemtanúk beszámolói szerint a férfi többször is azt kiáltotta:

Stop, stop, stop, stop, stop!

Vagyis „Állj!”, „Elég!”, „Hagyd abba!”. Más beszámolókban a „No, no, no!”, vagyis a „Ne, ne, ne!” kiáltás is szerepel. A történtek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja a Daily Star.

A látogatók szeme láttára történt a tragédia

A parkban tartózkodók közül többen is látták a támadást. A vadaspark dolgozói közbeléptek, a tigrist pedig sikerült visszaterelni a számára fenntartott területre. A hatóságok megerősítették, hogy az állat nem sérült meg, és a történtek után nem jelentett további veszélyt a látogatókra.

A tragédia után a Yorkshire Wildlife Park területét kiürítették, a látogatók biztonsága érdekében pedig ideiglenesen bezárták a létesítményt.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A hatóságok arra kérték a nyilvánosságot, hogy ne osszák tovább a támadásról készült felvételeket, tekintettel az áldozat családjára és a történtek megrázó jellegére.

Megnevezték az áldozatot

A férfit William Chapmannek hívták, a húszas éveiben járt – írja a BBC. Chapman egyedül látogatott el a vadasparkba, és a szemtanúk fejhallgatóval látták őt a tigris kifutójának közelében.

A férfiről az is kiderült, hogy videót készített, miközben megközelítette az állatot.

Chapman a közösségi oldalán is megosztott felvételeket az állatról: a támadás előtt videót készített, amelyen a pihenő Altai nevű amuri tigris felé közelít. Ugyanezen a napon egy olyan fénykép is megjelent a fiókján, amelyen Bibliával és számszeríjjal látható – írja az AOL.

🚨 NEW: The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been named as William Chapman He posted a video of himself inside the enclosure just moments before the attack https://t.co/gTFIZXXQPS — Politics UK (@PolitlcsUK) October 13, 2026

Eldőlt a tigris sorsa

A tragédia után rengetegen aggódtak a nagymacska sorsa miatt, az állatkert azonban közleményben tudatta, hogy nem fogják elaltatni a tigrist.