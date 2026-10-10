Tigris sebesített meg súlyosan egy férfit, aki a látogatók szeme láttára beugrott az állat kifutójába

A rendőrség tájékoztatása szerint az férfi szombaton, délután 13:30 körül ment be a Yorkshire Wildlife Park tigriskifutójába. A támadás bejelentése után a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek. Két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.

A férfi bemászott a tigris kifutójába az állatkertben / Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Bemászott a tigris kifutójába a férfi

Az Angliában, Doncaster közelében található állatparkban két amuri tigris él: a körülbelül 108 kilogrammos Tschuna nevű nőstény, valamint a hím Altai, aki tavaly márciusban érkezett a parkba. A feltételezések szerint a támadás után könnygázgránátot lőttek ki, hogy elriasszák a tigrist, és visszaszorítsák a kifutóba. A területet azóta fekete paravánnal takarták el. Szemtanúk arról számoltak be, hogy öt lövést is hallottak. Az állatparkot kiürítették, és a tervek szerint a nap hátralévő részében, valamint vasárnap is zárva tart.

A közösségi médiában megosztott videón egy fekete pulóvert viselő férfi látható, amint a földön térdel, karjait szélesre tárja, miközben a tigris hátulról rátámad. Az állat megharapja a férfi hátát, majd a földre teperi, és fölé magasodik. A férfi ezután az állatra mutat, és többször is azt kiáltja: „Hagyd abba!”

Egy másik videón az látható, ahogy a tigris a mancsával a földön tartja a férfit, miközben továbbra is támadja. Egyelőre nem tudni, hogy a parkban élő két tigris közül melyik vett részt az incidensben.

A man has been maulted by a tiger after jumping into its enclosure at a Yorkshire zoo. Shots were fired as shocking footage from the scene shows the man on the ground waving his finger at the tiger standing over him. An emergency incident has been declared after Yorkshire Wildlife Park was evacuated. https://t.co/uIprxHYuqg — WasAcop (@WasAcop) October 10, 2026

A látogatókat kimenekítették a parkból

Dominic Ford, aki négyéves unokahúgával látogatott el az állatparkba szombat délután, elmondta, hogy a személyzet tagjai felszólították őket a terület elhagyására. Beszámolója szerint az alkalmazottak nyugodtnak tűntek a történtek ellenére.

„Megérkezett egy mentőhelikopter, egy mentőautó és rengeteg rendőr” – mondta. Az állatpark közleményben erősítette meg, hogy súlyos incidens történt a tigriskifutónál, és szorosan együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy pontosan tisztázzák a történteket.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy 13:35-kor kaptak bejelentést arról, hogy egy férfi belépett a tigriskifutóba. „A tigris ezt követően megtámadta a férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett” – áll a közleményben. A rendőrök megkezdték a kapcsolatfelvételt a férfi családjával, de további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.