Tigris sebesített meg súlyosan egy férfit, aki a látogatók szeme láttára beugrott az állat kifutójába

A rendőrség tájékoztatása szerint az férfi szombaton, délután 13:30 körül ment be a Yorkshire Wildlife Park tigriskifutójába. A támadás bejelentése után a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek. Két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.
Bemászott a tigris kifutójába a férfi
Az Angliában, Doncaster közelében található állatparkban két amuri tigris él: a körülbelül 108 kilogrammos Tschuna nevű nőstény, valamint a hím Altai, aki tavaly márciusban érkezett a parkba. A feltételezések szerint a támadás után könnygázgránátot lőttek ki, hogy elriasszák a tigrist, és visszaszorítsák a kifutóba. A területet azóta fekete paravánnal takarták el. Szemtanúk arról számoltak be, hogy öt lövést is hallottak. Az állatparkot kiürítették, és a tervek szerint a nap hátralévő részében, valamint vasárnap is zárva tart.
A közösségi médiában megosztott videón egy fekete pulóvert viselő férfi látható, amint a földön térdel, karjait szélesre tárja, miközben a tigris hátulról rátámad. Az állat megharapja a férfi hátát, majd a földre teperi, és fölé magasodik. A férfi ezután az állatra mutat, és többször is azt kiáltja: „Hagyd abba!”
Egy másik videón az látható, ahogy a tigris a mancsával a földön tartja a férfit, miközben továbbra is támadja. Egyelőre nem tudni, hogy a parkban élő két tigris közül melyik vett részt az incidensben.
A látogatókat kimenekítették a parkból
Dominic Ford, aki négyéves unokahúgával látogatott el az állatparkba szombat délután, elmondta, hogy a személyzet tagjai felszólították őket a terület elhagyására. Beszámolója szerint az alkalmazottak nyugodtnak tűntek a történtek ellenére.
„Megérkezett egy mentőhelikopter, egy mentőautó és rengeteg rendőr” – mondta. Az állatpark közleményben erősítette meg, hogy súlyos incidens történt a tigriskifutónál, és szorosan együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy pontosan tisztázzák a történteket.
A rendőrség szóvivője közölte, hogy 13:35-kor kaptak bejelentést arról, hogy egy férfi belépett a tigriskifutóba. „A tigris ezt követően megtámadta a férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett” – áll a közleményben. A rendőrök megkezdték a kapcsolatfelvételt a férfi családjával, de további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
A hatóságok szerint a tigris az incidens után is a kifutóban maradt, így a látogatókra és a lakosságra nem jelentett további veszélyt. Az állatparkot kiürítették, a rendőrök pedig a helyszínen maradtak, hogy kivizsgálják az esetet - írja a Daily Mail.