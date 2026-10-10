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tigris

Tigris sebesített meg súlyosan egy férfit, aki a látogatók szeme láttára beugrott az állat kifutójába

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Súlyosan megsérült egy férfi, miután egy tigris rátámadt egy állatkertben. A személyzet ezt követően lövéseket adott le, hogy elriassza a tigrist.
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tigrisdoncasterállatkert

A rendőrség tájékoztatása szerint az férfi szombaton, délután 13:30 körül ment be a Yorkshire Wildlife Park tigriskifutójába. A támadás bejelentése után a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek. Két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.

A férfi bemászott a tigris kifutójába
A férfi bemászott a tigris kifutójába az állatkertben / Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Bemászott a tigris kifutójába a férfi

Az Angliában, Doncaster közelében található állatparkban két amuri tigris él: a körülbelül 108 kilogrammos Tschuna nevű nőstény, valamint a hím Altai, aki tavaly márciusban érkezett a parkba. A feltételezések szerint a támadás után könnygázgránátot lőttek ki, hogy elriasszák a tigrist, és visszaszorítsák a kifutóba. A területet azóta fekete paravánnal takarták el. Szemtanúk arról számoltak be, hogy öt lövést is hallottak. Az állatparkot kiürítették, és a tervek szerint a nap hátralévő részében, valamint vasárnap is zárva tart.

A közösségi médiában megosztott videón egy fekete pulóvert viselő férfi látható, amint a földön térdel, karjait szélesre tárja, miközben a tigris hátulról rátámad. Az állat megharapja a férfi hátát, majd a földre teperi, és fölé magasodik. A férfi ezután az állatra mutat, és többször is azt kiáltja: „Hagyd abba!”

Egy másik videón az látható, ahogy a tigris a mancsával a földön tartja a férfit, miközben továbbra is támadja. Egyelőre nem tudni, hogy a parkban élő két tigris közül melyik vett részt az incidensben.

A látogatókat kimenekítették a parkból

Dominic Ford, aki négyéves unokahúgával látogatott el az állatparkba szombat délután, elmondta, hogy a személyzet tagjai felszólították őket a terület elhagyására. Beszámolója szerint az alkalmazottak nyugodtnak tűntek a történtek ellenére.

„Megérkezett egy mentőhelikopter, egy mentőautó és rengeteg rendőr” – mondta. Az állatpark közleményben erősítette meg, hogy súlyos incidens történt a tigriskifutónál, és szorosan együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy pontosan tisztázzák a történteket.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy 13:35-kor kaptak bejelentést arról, hogy egy férfi belépett a tigriskifutóba. „A tigris ezt követően megtámadta a férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett” – áll a közleményben. A rendőrök megkezdték a kapcsolatfelvételt a férfi családjával, de további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A hatóságok szerint a tigris az incidens után is a kifutóban maradt, így a látogatókra és a lakosságra nem jelentett további veszélyt. Az állatparkot kiürítették, a rendőrök pedig a helyszínen maradtak, hogy kivizsgálják az esetet - írja a Daily Mail.

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