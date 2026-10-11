Eldőlt a tigris sorsa, aki halálosan megsebesített egy férfit állatkerti kifutójában

Nem altatják el azt a tigrist, amelyik szombaton halálra mart egy látogatót a Yorkshire Wildlife Parkban – közölte vasárnap az állatkert vezetősége. A Doncaster közelében található vadaspark tájékoztatása szerint az Altai nevű hím amuri tigris jól van, és biztonságban visszazárták a helyére. Az intézmény azután adott ki közleményt, hogy rengetegen aggódtak a nagymacska sorsa miatt.

Nem altatják el a halálos támadásért felelős tigrist. Fotó: OLI SCARFF / AFP

Nem altatják el a halálos támadásért felelős tigrist

Mint arról korábban beszámoltunk, a tragédia szombat délután, 13:30 körül történt, amikor egy férfi bemászott a tigriskifutóba. A South Yorkshire-i rendőrség közölte, hogy az egyik állat azonnal rátámadt a betolakodóra. Bár a mentőszolgálatok - köztük két mentőautó és egy mentőhelikopter - perceken belül a helyszínre siettek, a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A szemtanúk szerint a park munkatársai könnygázgránátot is bevetettek, hogy elriasszák a ragadozót a sérülttől, és visszaszorítsák a belső kifutóba. Az incidens után a látogatókat azonnal evakuálták, és a park a hétvége hátralévő részében zárva maradt.

https://t.co/6rdieTvUhD — Yorkshire Wildlife Park 🦁 (@YorkshireWP) October 11, 2026

A parkban két veszélyeztetett amuri tigris él: egy Tschuna nevű nőstény, valamint a támadásért felelős Altai. A 5 éves hím tigris tavaly érkezett Angliába egy nemzetközi tenyésztési program részeként, miután több mint 1700 kilométert utazott egy norvégiai állatkertből. Gondozói korábban nyugodt és kíváncsi természetű állatként írták le - írta a TMZ.