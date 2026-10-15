Újabb fejlemény a borzalmas tigristámadás ügyében, eldőlt az állat sorsa

Fontos bejelentést tett egy angliai vadaspark, ahol korábban halálra marcangolt egy férfit egy tigris. A tragikus tigristámadás után az ideiglenesen bezárt Yorkshire Wildlife Park vezetése most az újranyitás időpontját és a támadásban érintett állat sorsát is nyilvánosságra hozta.

A tigristámadás áldozata William Chapman volt, aki az állat kifutójába jutva vesztette életét (illusztráció) Fotó: Pixabay

A tragédia áldozata William Chapman volt, aki a tigris kifutójába jutva vesztette életét. A Doncasterben található vadasparkot az eset után ideiglenesen bezárták, miközben a dél-yorkshire-i rendőrség vizsgálatot indított a történtek körülményeinek tisztázására.

A park vezetése most közölte, hogy október 16-án, pénteken ismét fogadják a látogatókat. Az újranyitásról az illetékes hatóságokkal folytatott egyeztetések után döntöttek. A látogatók előtt a tigriseknek fenntartott területet is újra megnyitják.

Tigristámadás: nem altatják el az emberre támadó vadállatot

A Yorkshire Wildlife Park megerősítette, hogy Altai, az amuri tigris életben marad. Az állat biztonságban van, jól van, és nem tervezik az elaltatását.

A vadaspark részvétét fejezte ki William Chapman családjának és szeretteinek. Egyúttal hangsúlyozták, hogy továbbra is együttműködnek a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal, amelyek folytatják a halálos támadás körülményeinek kivizsgálását – írja a Daliy Star.