Halálra marcangolta a tigris a 24 éves férfit – megrázó részletek derültek ki a tragédiáról

A 24 éves William Chapman szombaton látogatott el a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkba, ahol eddig tisztázatlan okból átmászott két biztonsági kerítésen, majd bejutott egy amuri tigris kifutójába. Az állat megközelítette a férfit, majd a közöttük történt fizikai érintkezés következtében Chapman végzetes sérüléseket szenvedett. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
A tragédia után a hatóságok vizsgálatot indítottak, a csütörtöki halottkémi meghallgatáson pedig több eddig nem ismert körülményre is fény derült – számolt be róla a BBC.
Súlyos sérülések okozták a tigristámadás áldozatának halálát
A Doncaster Coroner's Court előtt tartott meghallgatáson elhangzott, hogy William Chapman halálát több súlyos traumás sérülés okozta, amelyeket a tigrissel történt találkozás során szenvedett el.
Caitlin Brookes halottkémi tisztviselő ismertette a történteket. Elmondása szerint a férfit a tigris megközelítette, majd az ezt követő fizikai érintkezés során olyan súlyosan megsérült, hogy rövid időn belül életét vesztette.
A vadaspark dolgozói a történtek után biztonságosan elkülönítették az állatot, a mentők azonban már csak Chapman halálát tudták megállapítani.
Nicola Mundy vezető halottkém közölte, hogy a sérülések pontos jellegéről további, részletes szakértői jelentést várnak.
Mentális betegséggel küzdött a 24 éves férfi
A meghallgatáson William Chapman egészségi állapotáról is szó esett. Kiderült, hogy a fiatalembernél korábban skizofréniát diagnosztizáltak, és pszichotikus epizódjai is voltak. Doncasterben felnőtt mentálhigiénés szakellátásban részesült, ugyanakkor a meghallgatáson elhangzottak szerint önálló életet élt, és nem szorult mindennapos gondozásra. Chapman internetes kereskedőként dolgozott, és a halálakor Doncasterben lakott.
Családja több aggályt is megfogalmazott azzal kapcsolatban, milyen ellátást kapott a Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Trust egészségügyi szolgáltatótól. A szervezet a tragédiát követően belső vizsgálatot indított.
Szóvivőjük megerősítette, hogy a család tud a vizsgálatról, ugyanakkor a betegadatok bizalmas kezelése miatt nem kívántak részleteket közölni Chapman korábbi ellátásáról.
Egyelőre nem tisztázott, miért mászott be a férfi a tigris kifutójába, és hogy korábbi mentális egészségi problémái szerepet játszottak-e a döntésében.
Fejhallgatóval sétálgatott a tigris kifutója előtt
A tragédia szombaton, helyi idő szerint nem sokkal 13 óra 30 perc után történt. Egy szemtanú arról számolt be, hogy Chapman fejhallgatót viselt, és fel-alá járkált a tigris kifutója közelében, mielőtt bemászott volna az elkerített területre.
Egy mobiltelefonos felvételen, amelyről úgy vélik, hogy maga Chapman készítette, a kifutó belseje látható, miközben a férfi a füves területen a tigris felé közeledik.
A rendőrség több szemtanú, köztük látogatók és parki dolgozók vallomását is összegyűjtötte.
A halottkém arra utasította munkatársait, hogy kérjék a vadasparktól az összes releváns biztonsági kamerafelvétel megőrzését, valamint annak tisztázását, hogy Chapman korábban is járt-e a parkban.
Megszólalt a férfi szomszédja
A tragédia után William Chapman egyik szomszédja is nyilatkozott a BBC-nek. A 24 éves Josh, aki ugyanabban az épületben lakott, kedves, udvarias és jó beszédkészségű emberként emlékezett vissza a fiatalemberre. Elmondása szerint Chapman szeretett viccelődni, odafigyelt a megjelenésére, és különösen rajongott a Forma–1-ért. Kedvenc sportjáról akár órákon keresztül is képes volt beszélgetni.
A szomszéd a tragédiát követően megjelent internetes találgatásokra is reagált. Arra kérte az embereket, hogy ne ítélkezzenek olyan valakiről, akit személyesen nem ismertek.
Nem altatják el a tigrist a halálos támadás után
A tragédia miatt a Yorkshire Wildlife Parkot szombaton kiürítették, majd ideiglenesen bezárták. A park szóvivője megerősítette, hogy pénteken ismét megnyitják kapuikat a látogatók előtt.
A halálos támadásban érintett állat egy Altai nevű, ritka amuri tigris, amely a történtek után is biztonságosan a kifutójában maradt. A vadaspark korábban közölte, hogy az állatot nem fogják elaltatni.
Az intézmény részvétét fejezte ki Chapman családjának és szeretteinek, valamint hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelten kezelik a látogatók, a dolgozók és az állatok biztonságát.
A tragédiában érintett munkatársaknak speciális traumafeldolgozó segítséget biztosítanak.
Az ügyben a dél-yorkshire-i rendőrség mellett Doncaster önkormányzata is vizsgálatot indított, utóbbi a munkavédelmi és biztonsági körülményeket ellenőrzi.
A halottkémi eljárást 2027. március 18-ig elnapolták, amikor további bizonyítékokat és szakértői jelentéseket vizsgálhatnak meg.