Halálra marcangolta a tigris a 24 éves férfit – megrázó részletek derültek ki a tragédiáról

A 24 éves William Chapman szombaton látogatott el a Doncaster közelében található Yorkshire Wildlife Parkba, ahol eddig tisztázatlan okból átmászott két biztonsági kerítésen, majd bejutott egy amuri tigris kifutójába. Az állat megközelítette a férfit, majd a közöttük történt fizikai érintkezés következtében Chapman végzetes sérüléseket szenvedett. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A tigristámadásban meghalt William Chapman - Fotó: HANDOUT / South Yorkshire Police

A tragédia után a hatóságok vizsgálatot indítottak, a csütörtöki halottkémi meghallgatáson pedig több eddig nem ismert körülményre is fény derült – számolt be róla a BBC.

Súlyos sérülések okozták a tigristámadás áldozatának halálát

A Doncaster Coroner's Court előtt tartott meghallgatáson elhangzott, hogy William Chapman halálát több súlyos traumás sérülés okozta, amelyeket a tigrissel történt találkozás során szenvedett el.

Caitlin Brookes halottkémi tisztviselő ismertette a történteket. Elmondása szerint a férfit a tigris megközelítette, majd az ezt követő fizikai érintkezés során olyan súlyosan megsérült, hogy rövid időn belül életét vesztette.

A vadaspark dolgozói a történtek után biztonságosan elkülönítették az állatot, a mentők azonban már csak Chapman halálát tudták megállapítani.

Nicola Mundy vezető halottkém közölte, hogy a sérülések pontos jellegéről további, részletes szakértői jelentést várnak.

Mentális betegséggel küzdött a 24 éves férfi

A meghallgatáson William Chapman egészségi állapotáról is szó esett. Kiderült, hogy a fiatalembernél korábban skizofréniát diagnosztizáltak, és pszichotikus epizódjai is voltak. Doncasterben felnőtt mentálhigiénés szakellátásban részesült, ugyanakkor a meghallgatáson elhangzottak szerint önálló életet élt, és nem szorult mindennapos gondozásra. Chapman internetes kereskedőként dolgozott, és a halálakor Doncasterben lakott.

Családja több aggályt is megfogalmazott azzal kapcsolatban, milyen ellátást kapott a Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Trust egészségügyi szolgáltatótól. A szervezet a tragédiát követően belső vizsgálatot indított.