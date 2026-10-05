Arcoskodott a milliókkal a TikTokon a bandavezér lánya – börtön lett a pózolás vége

Őrizetbe vették Ecuador egyik hírhedt bűnbandavezérének lányát és édesanyját egy 25 millió dolláros (átszámítva több mint 8 milliárd forintos) pénzmosási ügyben. Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, vagyis Queen Michelle korábban kötegnyi készpénzzel, luxusautókkal és drága tárgyakkal mutogatta fényűző életét a közösségi médiában – írja a Dexerto.

Milliókkal villogott a TikTokon a hírhedt bandavezér lánya – most letartóztatták

Fotó: TikTok/Képernyőfotó

A 65 millió követővel rendelkező influenszer José Adolfo Macías Villamar, azaz Fito lánya.

Apja a Los Choneros nevű ecuadori bűnszervezet vezetője, és jelenleg 34 éves börtönbüntetését tölti kábítószer-kereskedelem és gyilkosság miatt.

Készpénzkötegekkel és luxusautókkal pózolt a TikTokon

Queen Michelle éneklős és táncos videókkal vált ismertté a TikTokon, miközben a gazdagságát sem rejtette véka alá. A The Sun szerint a hozzá köthető felvételeken bankjegykötegek, drága autók és luxuscikkek is feltűntek. Zenei karrierrel is próbálkozott, és több, az édesapjának szentelt dalban is közreműködött.

A kolumbiai rendőrség szeptember 27-én, Sabana de Torresban fogta el őt és édesanyját, Inda Mariela Peñarrieta Tuárezt. Az akciót az FBI és az ecuadori hatóságok is segítették.

En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.



Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Több mint 25 millió dollárt moshattak tisztára

A két nőt kiutasították Kolumbiából, majd szeptember 29-én visszaszállították Ecuadorba. Michelle közösségi oldalait az elfogása után eltávolították.

A nyomozók szerint a páros olyan fedőcégekből álló hálózathoz kapcsolódhatott, amely a Los Choneroshoz köthető pénzek tisztára mosására szolgált.

Michelle számláin mintegy csaknem 436 ezer dollárnyi tranzakciót tártak fel, édesanyjánál pedig 2020 és 2024 között körülbelül 1,3 millió dollárnyi, nem igazolt bevételre bukkantak.

Az EFE szerint a nyomozásban összesen több mint 25 millió dollárnyi, feltételezetten illegális tevékenységből származó pénz útját vizsgálják. A két nő korábban bujkált a hatóságok elől, ezért az ellenük indított eljárást felfüggesztették. Most a La Roca maximális biztonságú börtönbe szállíthatják őket.

Egy „varázslatos” sláger a most börtönbe került dalospacsirtától: