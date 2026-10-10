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TikTok-trend

Veszélyes TikTok-trend terjed a fiatalok körében – egy 17 éves fiú vesztette életét

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy 17 éves fiú életét vesztette Sydney-ben, miután mintegy 30 métert zuhant egy épületről. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet egy veszélyes TikTok-trendre, amelynek követői elhagyatott vagy elzárt épületeket fedeznek fel, és az ott készült felvételeket megosztják a közösségi médiában. Az eset után az épület bérlői is megszólaltak a fiatalok rendszeres látogatásairól.
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TikTok-trendAusztráliahalálos baleset

Egy veszélyes TikTok-trend került a figyelem középpontjába Ausztráliában, miután egy 17 éves fiú halálos balesetet szenvedett Sydney Surry Hills nevű városrészében. A tinédzser a Hibernian House nevű épületnél mintegy 30 métert zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

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A veszélyes TikTok-trend miatt egyre több fiatal keres fel elhagyatott és elzárt épületeket
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A Daily Mail beszámolója szerint a fiú feltehetően egy korláton egyensúlyozott, amikor lezuhant. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja, az esetet egyelőre véletlen balesetként kezelik.

A biztonsági kamerák felvételein hátizsákos fiúk láthatók, amint a balesetet megelőzően belépnek az épület legfelső emeletére. Nem sokkal később azonban már csak ketten távoztak. Az egyik fiú a segélyhívás során kétségbeesetten kért mentőt, és azt mondta, attól tart, hogy barátja meghalt. A két túlélő tinédzser nem sérült meg, de később sokk miatt orvosi ellátásban részesült.

A tragédia után is fiatalok látogatták az épületet

Mindössze néhány nappal a haláleset után egy csoport tinédzser lányt láttak a graffitikkel borított Hibernian House épületében. A lányok a Daily Mailnek elmondták, hogy a TikTokon látott videók miatt keresték fel a helyszínt, ahol fényképeket szerettek volna készíteni. Állításuk szerint nem tudtak arról, hogy néhány nappal korábban egy fiú halálos balesetet szenvedett az épületnél.

Az egyik bérlő szerint nem szokatlan, hogy fiatalok járják az épület folyosóit, különösen az iskolai szünetek idején, annak ellenére, hogy a belépés korlátozott. A férfi elmondta, hogy a fiatalok valahogy mindig megtalálják a módját a bejutásnak. Hozzátette, hogy rendszeresen figyelmeztetik őket, ne menjenek fel a tetőre, mert az veszélyes.

A Hibernian House a közösségi médiában is népszerűvé vált. Több TikTok-videón fiatalok fedezik fel a folyosóit, az internetes értékelésekben pedig különleges fotózási helyszínként emlegetik.

@earth_bound_guides

Hibernian House — a true slice of old-school Sydney creativity. #HibernianHouse #SurryHills #GraffitiArt #StreetArtSydney #SydneyArchitecture #UrbanExploration

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Egyre több halálos baleset kapcsolódik a veszélyes TikTok-trendhez

Az úgynevezett urbex, vagyis a városi felfedezés olyan tevékenység, amelynek során résztvevői elhagyatott, szokatlan vagy a nyilvánosság elől elzárt épületeket keresnek fel. Egyes fiatalok az ott készült felvételeket a TikTokon és más közösségi oldalakon osztják meg.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban több halálos baleset is történt hasonló épületfelfedezések közben. Augusztusban egy 17 éves fiú vesztette életét New Orleansban, amikor barátaival egy elhagyatott, 45 emeletes felhőkarcolót fedezett fel, és lezuhant. Néhány héttel később Illinois államban egy 15 éves fiú halt meg, miután mintegy 30 métert zuhant egy használaton kívüli ipari toronyból, amelyet szintén barátaival keresett fel. Floridában ugyancsak augusztusban egy 16 éves lány vesztette életét, miután egy elhagyatott lakóépület tetején keresztül lezuhant.

 

 

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