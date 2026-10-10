Veszélyes TikTok-trend terjed a fiatalok körében – egy 17 éves fiú vesztette életét

Egy veszélyes TikTok-trend került a figyelem középpontjába Ausztráliában, miután egy 17 éves fiú halálos balesetet szenvedett Sydney Surry Hills nevű városrészében. A tinédzser a Hibernian House nevű épületnél mintegy 30 métert zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A veszélyes TikTok-trend miatt egyre több fiatal keres fel elhagyatott és elzárt épületeket

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A Daily Mail beszámolója szerint a fiú feltehetően egy korláton egyensúlyozott, amikor lezuhant. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja, az esetet egyelőre véletlen balesetként kezelik.

A biztonsági kamerák felvételein hátizsákos fiúk láthatók, amint a balesetet megelőzően belépnek az épület legfelső emeletére. Nem sokkal később azonban már csak ketten távoztak. Az egyik fiú a segélyhívás során kétségbeesetten kért mentőt, és azt mondta, attól tart, hogy barátja meghalt. A két túlélő tinédzser nem sérült meg, de később sokk miatt orvosi ellátásban részesült.

A tragédia után is fiatalok látogatták az épületet

Mindössze néhány nappal a haláleset után egy csoport tinédzser lányt láttak a graffitikkel borított Hibernian House épületében. A lányok a Daily Mailnek elmondták, hogy a TikTokon látott videók miatt keresték fel a helyszínt, ahol fényképeket szerettek volna készíteni. Állításuk szerint nem tudtak arról, hogy néhány nappal korábban egy fiú halálos balesetet szenvedett az épületnél.

Az egyik bérlő szerint nem szokatlan, hogy fiatalok járják az épület folyosóit, különösen az iskolai szünetek idején, annak ellenére, hogy a belépés korlátozott. A férfi elmondta, hogy a fiatalok valahogy mindig megtalálják a módját a bejutásnak. Hozzátette, hogy rendszeresen figyelmeztetik őket, ne menjenek fel a tetőre, mert az veszélyes.

A Hibernian House a közösségi médiában is népszerűvé vált. Több TikTok-videón fiatalok fedezik fel a folyosóit, az internetes értékelésekben pedig különleges fotózási helyszínként emlegetik.

Egyre több halálos baleset kapcsolódik a veszélyes TikTok-trendhez

Az úgynevezett urbex, vagyis a városi felfedezés olyan tevékenység, amelynek során résztvevői elhagyatott, szokatlan vagy a nyilvánosság elől elzárt épületeket keresnek fel. Egyes fiatalok az ott készült felvételeket a TikTokon és más közösségi oldalakon osztják meg.