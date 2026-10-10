62 éve rendezték az első ázsiai olimpiát – ilyen volt Tokió a magyarok szemével 1964-ben

Az 1964-es tokiói nyári olimpia volt az első, amit Ázsiában megrendeztek. Az eseményről a magyarok 22 éremmel – tíz arannyal, hét ezüsttel és öt bronzzal – tértek haza, az éremtáblázaton a hatodik helyen zárt Magyarország.

A magyar olimpikonok első csoportjának Tokióba indulása 1964. szeptember 22-én.

Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Magyarok a tokiói nyári olimpián

Magyarországot 17 sportágban 182 sportoló képviselte Tokióban, közülük 150 férfi és 32 nő. A megnyitóünnepségen a magyar zászlót Kulcsár Gergely atléta vitte. A magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Rejtő Ildikó volt, aki két aranyérmet nyert: egyéniben és a női tőrcsapattal is olimpiai bajnok lett. Rajta kívül két érmet szerzett még Hammerl László sportlövő és Török Ferenc öttusázó. Mutatjuk, milyen volt az olimpia a magyarok szemszögéből!