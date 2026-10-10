62 éve rendezték az első ázsiai olimpiát – ilyen volt Tokió a magyarok szemével 1964-ben

1964-ben Tokió rendezte meg az első Ázsiában tartott nyári olimpiát, amelyen a magyar sportolók 22 érmet szereztek. De milyen volt Japán a magyar olimpikonok szemével? Korabeli fotókon idézzük fel az utazást és a tokiói olimpia hangulatát.
Az 1964-es tokiói nyári olimpia volt az első, amit Ázsiában megrendeztek. Az eseményről a magyarok 22 éremmel – tíz arannyal, hét ezüsttel és öt bronzzal – tértek haza, az éremtáblázaton a hatodik helyen zárt Magyarország.
Magyarok a tokiói nyári olimpián
Magyarországot 17 sportágban 182 sportoló képviselte Tokióban, közülük 150 férfi és 32 nő. A megnyitóünnepségen a magyar zászlót Kulcsár Gergely atléta vitte. A magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Rejtő Ildikó volt, aki két aranyérmet nyert: egyéniben és a női tőrcsapattal is olimpiai bajnok lett. Rajta kívül két érmet szerzett még Hammerl László sportlövő és Török Ferenc öttusázó. Mutatjuk, milyen volt az olimpia a magyarok szemszögéből!
Galéria: Tokió 1964: az olimpia a magyarok szemével
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Tokiói olimpia, magyar sportolók a nézőtéren Forrás: Fortepan/ Csőke József
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