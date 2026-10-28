ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vonatbaleset

Döbbenetes részletek a spanyol vonatbalesetről: rekonstruálták az utolsó 17 percet

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tizenhét perc és 25 kilométer választotta el a Renfe nagy sebességű szerelvényét az előtte veszteglő Iryo vonatától. A toledói vonatbaleset előtt az irányítóközpontnak több lehetősége is lehetett volna megállítani az AVE-t, de nem érkezett fékezési parancs.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetvonatszerelvény

A toledói vonatbaleset előtt az AVE 17 percen keresztül haladt az álló Iryo felé. A Renfe járatán 397, az Iryo szerelvényén pedig 147 ember utazott. Az ütközésben legalább 68-an meghaltak.

toledói vonatbaleset
Toledói vonatbaleset: 17 percük lett volna megállítani a száguldó AVE-t.
Fotó: Northfoto / eyevine

Az Óscar Puente közlekedési miniszter által ismertetett rekonstrukció szerint 8:30 körül informatikai hiba miatt leállt az LZB automatikus biztonsági rendszer. A rendszer a protokollnak megfelelően hat szerelvényt állított meg az érintett, 63 kilométeres szakaszon.

Az irányítás ezután kézi üzemmódra váltott. Körülbelül 8:36-kor az atocha-i központ egyik munkatársa engedélyt adott a vonatoknak arra, hogy normál módon folytassák útjukat. Az AVE ezt követően 25 kilométert tett meg, mielőtt 8:53 körül hátulról belerohant az álló Iryóba.

Toledói vonatbaleset: piros jelzés mellett indították el a 397 utast szállító vonatot

A kormányzati forrásokra hivatkozó beszámoló szerint az irányító három különböző módon is értesülhetett arról, hogy az Iryo nem indult el. A vonat személyzete jelezte a műszaki problémát, a szerelvény álló helyzete látható volt a központ képernyőjén, a pályaszakaszt pedig piros jelzés mutatta foglaltnak.

Az irányító mellett egy segítő dolgozott, munkájukat pedig egy felettes is felügyelte. Ennek ellenére az AVE vezetője nem kapott utasítást sem a megállásra, sem a sebesség csökkentésére.

A miniszter szerint az AVE mozdonyvezetője az LZB kiesése miatt nem kapott automatikus figyelmeztetést az előtte álló szerelvényről. Így kizárólag az irányítóközpont utasításaira támaszkodhatott.

Egy másik vonat vezetője szólt a szabályról

A történtek egyik legnehezebben megmagyarázható részlete, hogy egy másik érintett szerelvény vezetője állítólag figyelmeztette az irányítót: az automatikus rendszer hibája esetén csak úgynevezett látra közlekedés engedélyezhető.

Ez azt jelenti, hogy a vonatnak olyan sebességgel kell haladnia, amely mellett bármilyen akadály előtt meg tud állni, és nem lépheti túl az óránkénti 40 kilométert. Ezt a korlátozást azonban az ütközést szenvedő AVE vezetőjével nem közölték.

A baleset pillanatában mért pontos sebességet még vizsgálják. Az érintett szakaszon az AVE akár óránként 200 kilométeres sebességre is felgyorsulhatott.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
1/13
A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

Kihallgatták a forgalomirányítót

A tragédia idején szolgálatban lévő irányítót a spanyol csendőrség kihallgatta. A rendelkezésre álló hangfelvételeket, írásos utasításokat és forgalmi adatokat szintén lefoglalták, illetve megkezdték azok elemzését.

Óscar Puente „megmagyarázhatatlannak” nevezte, hogy az AVE a piros jelzés és az álló Iryo ellenére engedélyt kapott a normál továbbhaladásra. A miniszter szerint a központnak elegendő ideje lett volna felismerni és kijavítani a hibát.

A nyomozás azonban még folyamatban van, ezért az irányító felelősségét és a baleset végleges okát egyelőre nem állapították meg.

Szóljon hozzá!