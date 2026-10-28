Döbbenetes részletek a spanyol vonatbalesetről: rekonstruálták az utolsó 17 percet

A toledói vonatbaleset előtt az AVE 17 percen keresztül haladt az álló Iryo felé. A Renfe járatán 397, az Iryo szerelvényén pedig 147 ember utazott. Az ütközésben legalább 68-an meghaltak.

Toledói vonatbaleset: 17 percük lett volna megállítani a száguldó AVE-t.

Fotó: Northfoto / eyevine

Az Óscar Puente közlekedési miniszter által ismertetett rekonstrukció szerint 8:30 körül informatikai hiba miatt leállt az LZB automatikus biztonsági rendszer. A rendszer a protokollnak megfelelően hat szerelvényt állított meg az érintett, 63 kilométeres szakaszon.

Az irányítás ezután kézi üzemmódra váltott. Körülbelül 8:36-kor az atocha-i központ egyik munkatársa engedélyt adott a vonatoknak arra, hogy normál módon folytassák útjukat. Az AVE ezt követően 25 kilométert tett meg, mielőtt 8:53 körül hátulról belerohant az álló Iryóba.

Toledói vonatbaleset: piros jelzés mellett indították el a 397 utast szállító vonatot

A kormányzati forrásokra hivatkozó beszámoló szerint az irányító három különböző módon is értesülhetett arról, hogy az Iryo nem indult el. A vonat személyzete jelezte a műszaki problémát, a szerelvény álló helyzete látható volt a központ képernyőjén, a pályaszakaszt pedig piros jelzés mutatta foglaltnak.

Az irányító mellett egy segítő dolgozott, munkájukat pedig egy felettes is felügyelte. Ennek ellenére az AVE vezetője nem kapott utasítást sem a megállásra, sem a sebesség csökkentésére.

A miniszter szerint az AVE mozdonyvezetője az LZB kiesése miatt nem kapott automatikus figyelmeztetést az előtte álló szerelvényről. Így kizárólag az irányítóközpont utasításaira támaszkodhatott.

Egy másik vonat vezetője szólt a szabályról

A történtek egyik legnehezebben megmagyarázható részlete, hogy egy másik érintett szerelvény vezetője állítólag figyelmeztette az irányítót: az automatikus rendszer hibája esetén csak úgynevezett látra közlekedés engedélyezhető.

Ez azt jelenti, hogy a vonatnak olyan sebességgel kell haladnia, amely mellett bármilyen akadály előtt meg tud állni, és nem lépheti túl az óránkénti 40 kilométert. Ezt a korlátozást azonban az ütközést szenvedő AVE vezetőjével nem közölték.

A baleset pillanatában mért pontos sebességet még vizsgálják. Az érintett szakaszon az AVE akár óránként 200 kilométeres sebességre is felgyorsulhatott.