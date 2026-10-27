ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A kormány beszámol a Wekerle-program részleteiről – élőben az Origón!

Balhé

„Ne nyúlj hozzám!” – váratlan konfliktus robbant ki az Aranylabda-gálán

rendőr

Tömegbe hajtott egy autó, aztán lövések dördültek – a rendőrök keresik a tettest

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy autó a rendőrség feltételezése szerint szándékosan egy csoportba hajtott a németországi Neustadt am Rübenberge településen. A támadás során négy-öt ember megsérült, a keresett személy vagy személyek pedig gyalog menekültek el.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrtömegbe hajtottautó

A Krone.at beszámolója szerint egy autó tömegbe hajtott hétfő késő este az alsó-szászországi Neustadt am Rübenberge településen. A rendőrség elsődleges információi alapján a sofőr szándékosan irányíthatta a járművet az emberek felé.

tömegbe hajtott
Tömegbe hajtott egy autós, a rendőrök tüzet nyitottak a járműre.
Fotó: Profimedia

Tömegbe hajtott egy autó Németországban, lövésekkel próbálták megállítani

Négy-öt ember megsérült, közülük többen súlyosan. A sérülteket kórházba vitték, a rendőrség tájékoztatása szerint azonban egyikük sincs életveszélyben.

A közelben éppen közúti ellenőrzést tartottak, ezért a rendőrök kevéssel éjfél előtt közvetlenül értesültek az esetről. Az autó feltartóztatása érdekében a rendőrök rálőttek az autóra, de nem sikerült megállítaniuk.

A feltételezett elkövető vagy elkövetők később hátrahagyták a járművet, és gyalog menekültek el a helyszínről. Kilétük és pontos számuk egyelőre nem ismert.

A támadás indítéka továbbra sem világos. A nyomozók előzetes feltételezése szerint az ügy érintettjei ismerhették egymást, a történtek pontos menete és az egyes résztvevők szerepe azonban még vizsgálat tárgya.

A helyszínre nagy létszámú, részben nehézfegyverzett rendőri egységeket vezényeltek. A keresésben egy helikopter és egy rendőrkutya is részt vett, a területet pedig több órára lezárták a nyomok rögzítése miatt.

 

Szóljon hozzá!