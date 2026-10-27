Tömegbe hajtott egy autó, aztán lövések dördültek – a rendőrök keresik a tettest

A Krone.at beszámolója szerint egy autó tömegbe hajtott hétfő késő este az alsó-szászországi Neustadt am Rübenberge településen. A rendőrség elsődleges információi alapján a sofőr szándékosan irányíthatta a járművet az emberek felé.

Tömegbe hajtott egy autós, a rendőrök tüzet nyitottak a járműre.

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Tömegbe hajtott egy autó Németországban, lövésekkel próbálták megállítani

Négy-öt ember megsérült, közülük többen súlyosan. A sérülteket kórházba vitték, a rendőrség tájékoztatása szerint azonban egyikük sincs életveszélyben.

A közelben éppen közúti ellenőrzést tartottak, ezért a rendőrök kevéssel éjfél előtt közvetlenül értesültek az esetről. Az autó feltartóztatása érdekében a rendőrök rálőttek az autóra, de nem sikerült megállítaniuk.

A feltételezett elkövető vagy elkövetők később hátrahagyták a járművet, és gyalog menekültek el a helyszínről. Kilétük és pontos számuk egyelőre nem ismert.

A támadás indítéka továbbra sem világos. A nyomozók előzetes feltételezése szerint az ügy érintettjei ismerhették egymást, a történtek pontos menete és az egyes résztvevők szerepe azonban még vizsgálat tárgya.

A helyszínre nagy létszámú, részben nehézfegyverzett rendőri egységeket vezényeltek. A keresésben egy helikopter és egy rendőrkutya is részt vett, a területet pedig több órára lezárták a nyomok rögzítése miatt.