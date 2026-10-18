Gyermekek közé hajtott egy teherautó egy foci meccsen, többen meghaltak – videó

Tömeges gázolás történt szombaton az amerikai Kansas állambeli Wichitában, ahol egy teherautó a Stryker Sportkomplexumban zajló gyermeklabdarúgó-mérkőzés helyszínére hajtott. A tragédiában egy hatéves kisfiú és egy 35 éves férfi életét vesztette, további tíz embert pedig sérülésekkel szállítottak kórházba – számolt be róla a Reuters.

Tömeges gázolás történt a wichitai Stryker Sportkomplexumban

Fotó: Pexels / Illusztráció

Aaron Moses, a wichitai rendőrség kapitánya sajtótájékoztatóján közölte, hogy a két áldozat a helyszínen meghalt. A sérültek állapota az enyhétől a súlyosig terjed, de az eddigi információk szerint egyikük sincs életveszélyben.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek között két ötéves, két nyolcéves és egy kilencéves gyermek, valamint öt felnőtt van. Rajtuk kívül egy további felnőttet is kórházba szállítottak.

A tömeges gázolás körülményeit vizsgálja a rendőrség

A teherautót egy 34 éves nő vezette, aki a sportkomplexum nyugati végén található pályán állt meg a járművel. A sofőr együttműködik a nyomozókkal, és jelenleg rendőrségi őrizetben van. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy letartóztatták-e.

Joe Sullivan, Wichita rendőrfőnöke hangsúlyozta, hogy a nyomozók már tisztában vannak az események lefolyásával, de a tragédia okát még nem sikerült megállapítani.

Tudjuk, mi történt, most azonban azon dolgozunk, hogy kiderítsük, miért történt mindez. Erre egyelőre nincs válaszunk

– fogalmazott a rendőrfőnök.

A rendőrség azt is közölte, hogy a sofőr egyik gyermeke szintén a sportkomplexumban futballozott, de nem azon a pályán, ahol a tragédia történt. A teherautóban a nő mellett két kiskorú utas tartózkodott.

A segélyhívó központba helyi idő szerint délután 15 óra 25 perckor érkeztek az első bejelentések.

Megrázta a várost a tragédia

Lily Wu, Wichita polgármestere megrendülését fejezte ki a történtek miatt.

A mai nap szívszorító Wichita számára. A családok azért érkeztek a Stryker Sportkomplexumba, hogy egy kellemes szombat délutánt töltsenek el, és megnézzék gyermekeik labdarúgó-mérkőzését. Senki sem gondolhatta, hogy ilyen tragédia történhet

– fogalmazott a polgármester.