Tömegmészárlásra készülhetett egy 19 éves fiú, hónapokig figyelte a célpontot

Alexandros Paporakist vasárnap fogták el, mert tömeges lövöldözést tervezhetett. A rendőrség terrorfenyegetéssel, valamint egy rövid csövű puska illegális birtoklásával vádolták meg. Az ügyészség szerint a férfi egy Taco Bell étteremben dolgozott pénztárosként. Egy munkatársa azt állította, hogy rendszeresen tett rasszista kijelentéseket, fehér felsőbbrendűséget vallónak nevezte magát, és gyakran beszélt a nácikról, valamint fegyveres harcról.

Tömeges lövöldözés terve miatt fogtak el egy 19 éves fiút Forrás: Palatine-i Rendőrkapitányság

Tömeges lövöldözésre készülhetett, hátborzongató üzenetek buktatták le

Paporakis szombaton állítólag arról beszélt, hogy az Aurora környékén található legnagyobb hindu templom ellen készül támadásra, amelyhez nagy mennyiségű lőszert használna. Egy másik kollégájának azt mondta, hogy a következő nap „különleges nap” lesz.

Másnap azt közölte egyik munkatársával, hogy a fegyvere beragadt, ezért gyorsan elmenekült. Állítólag videót is küldött egy AR típusú puskáról, amely a ravasz meghúzásakor nem sült el, valamint egy fényképet magáról taktikai mellényben. Üzenetében arról írt, hogy a fegyver megjavítása után ismét megpróbálja.

A kollégák értesítették a rendőrséget, amely nem sokkal később elfogta a férfit. Az ügyészség szerint Paporakis egy nyolcoldalas, „Az aurorai lövöldöző kiáltványa” című dokumentumot is elküldött. Ebben több csoport ellen uszított, és állítólag arról írt, hogy minél több embert akar megölni.

A házkutatás során a rendőrök egy sorozatszám nélküli AR típusú puskát, kilenc megtöltött tárat, 300 lőszert, taktikai mellényt, benzines kannát és horogkeresztes tárgyakat foglaltak le.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a feltételezett támadás pontos célpontját, és közölték, hogy nincs tudomásuk további, közvetlen veszélyről. A férfit őrizetben tartják, következő bírósági meghallgatását október 30-án rendezik.