Agyontaposták egymást az emberek: tömegpánik miatt haltak meg 18-an Indiában

Legalább 18 ember meghalt, további 25 pedig megsérült, amikor szombat este tömegpánik tört ki az indiai Kolkata városában, egy durga púdzsa ünnepség helyszínén. A tragédia heves esőzés és villámlás közepette történt, a sérültek közül egy ember állapota válságos - írja a The New Indian Express.

Mentőautóa tömegpánik helyszínén - Fotó: STRINGER / AFP

A szerencsétlenség a város északi részén, a Chorebagan városrészben található ünnepi pavilonnál történt este hét óra körül.

A helyi kormányfő, Suvendu Adhikari szerint a rendezvény szervezőinek bejelentése miatt tömeg indult meg, majd a zuhogó eső elől menekülők közül többen elestek, ami tömegpánikhoz vezetett.

A hatóságok őrizetbe vették a rendezvényt szervező klub tisztségviselőit, a magánbiztonsági szolgálat munkatársait és az esemény biztosítására kirendelt illetékeseket. Több látogató a nem megfelelő rendőrségi biztonsági intézkedéseket okolta a történtekért.

A sérülteket a Kolkata Medical College and Hospital kórházba szállították, ahol a kormányfő és Manoj Agarwal főtitkár is felkereste őket. Eddig hat áldozatot sikerült azonosítani.

A tragédia után a hatóságok több népszerű, nagy tömegeket vonzó ünnepi helyszín ideiglenes bezárását javasolták. Kolkatában mintegy 3500 pavilont állítottak fel a durga púdzsa, a hindu vallás egyik legfontosabb ünnepének alkalmából.

A tömegpánik után megszólalt a miniszterelnök is

A tragédia miatt Narendra Modi indiai miniszterelnök részvétét fejezte ki, és bejelentette, hogy az áldozatok hozzátartozói kétmillió rúpia helyett kétmillió rúpiának megfelelő, hivatalosan két lakh rúpiás támogatást kapnak az állami segélyalapból, míg a sérültek fejenként 50 ezer rúpiára jogosultak. Droupadi Murmu államfő, Amit Shah belügyminiszter és Mamata Banerjee korábbi nyugat-bengáli kormányfő szintén részvétét nyilvánította.