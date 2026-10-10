Tömegverekedés tört ki egy németországi fociedzésen, többen súlyosan megsérültek

Mintegy 40-50 férfi csapott össze péntek este a németországi Stade városában, miután egy futballedzésen elfajult a vita. A dulakodásban többen súlyos sérüléseket szenvedtek, a rendőrség 16 járőrautóval vonult a helyszínre, a kórházak elé pedig a további összecsapások megelőzése érdekében egyenruhásokat vezényeltek – írja a Bild.

Véres tömegverekedés tört ki egy németországi sportcsarnoknál, miután az egyik résztvevő állítólag paprikaspray-t fújt a többiekre.

Fotó: Illusztráció/AFP

Paprikaspray-vel fajult el a vita

Nem sokkal este tíz óra előtt érkeztek segélyhívások a Glückstädter Straße utcában található szakiskola elől.

A rendőrség tájékoztatása szerint két, összesen 40-50 fős csoport tagjai egy sportcsarnokban tartott futballedzésen balhéztak össze.

A helyzet akkor fajult el igazán, amikor az egyik résztvevő állítólag paprikaspray-t fújt a többiekre, akik ezután egymásnak estek.

A rendőrség 16 járőrautót riasztott, a lüneburgi készenléti egység 30 tagja szintén a helyszínre érkezett. Az iskola előtt több véres ruhájú embert találtak, a sportcsarnok mögött pedig sérültek feküdtek.

Hat mentőautó és két sürgősségi orvosi jármű vett részt a mentésben. Legalább egy férfi súlyos, erősen vérző fejsérülést szenvedett, állítólag azért, mert egy tetőléccel fejbe ütötték. Mások vágott sérüléseket szenvedtek. A sebesülteket a helyszínen kialakított, biztosított területen látták el, majd kórházba szállították.

Daniel Kraus rendőrségi szóvivő a BILD-nek hangsúlyozta, hogy nem futballcsapatok közötti összecsapás történt, a konfliktus kiváltó okát még vizsgálják.

A verekedés résztvevői 20 és 36 év közötti, Stade-ban élő férfiak voltak, a portál szerint szíriaiak és kurdok is akadtak közöttük.

Korábban is történtek erőszakos összecsapások a városban

A városban júniusban és júliusban is több alkalommal kellett nagy erőkkel intézkednie a rendőrségnek.

A helyi sajtóban csak „Stade Bronxaként” emlegetett területen három erőszakos összecsapás történt, amelyekben egyenként 100-150 ember vett részt.

Az egyik incidens után a helyi kórházat is rendőri védelem alá kellett helyezni.

Kai Seefried járási vezető kezdeményezésére biztonsági egyeztetést tartottak a városházán. Ezt követően a rendőrség elnöke elrendelte, hogy a készenléti rendőrség egységei mintegy két hónapon át fokozott jelenlétet biztosítsanak a városban.