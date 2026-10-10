A topmodell csecsemőjével ment rutinvizsgálatra, összeesett és meghalt

Megrázta a nemzetközi divatvilágot Giane Alves brazil topmodell halála. A 32 éves édesanya egy orvosi kontrollra vitte egy hónapos csecsemőjét, amikor váratlanul összeesett. Bár azonnal megpróbálták újraéleszteni, már nem tudták megmenteni az életét. A vizsgálatok szerint szívroham végzett vele – írja Nieuwsblad.

Rutinvizsgálatra ment újszülött gyermekével, összeesett és meghalt a 32 éves topmodell

Fotó: Mauricio Santana / Getty Images

Menedzsere, Miguel Crispim a brazil Folha de S.Paulo című lapnak elmondta, hogy Alves egészséges életet élt, nem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, nem szedett gyógyszereket, és rendszeresen járt orvosi ellenőrzésekre. Mint fogalmazott, a topmodell kiváló egészségi állapotnak örvendett.

Famosa modelo murió sorpresivamente mientras llevaba a bebé al médico; se desplomó frente a esposo. https://t.co/cqcsfn9idg https://t.co/cqcsfn9idg — Pulzo (@pulzo) October 9, 2026

Benzinkutasként dolgozott, mielőtt felfedezték

Giane Alves 2015-ben, 21 évesen került a divatvilág látókörébe, amikor egy tehetségkutató felfigyelt rá. Akkor még benzinkutasként dolgozott, később azonban nemzetközi karriert épített: a São Pauló-i és a New York-i divatheteken is kifutóra lépett, Londonban és Milánóban vállalt munkákat.

Fotói olyan neves magazinokban jelentek meg, mint a Vogue, az Elle és a Marie Claire, emellett jelentős divatházakkal is együttműködött.

A kétgyermekes édesanyát a múlt hétvégén temették el szülővárosában, a brazíliai Bahia államban található Condeúbában. Férjét, hétéves fiát és mindössze 45 napos kisbabáját hagyta hátra.