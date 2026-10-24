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heves zivatarok

Félelmetes tornádót videóztak le a horvát tengerpartnál, hatalmas széllökésekre számítanak

1 órája
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Félelmetes légörvényt videóztak le a horvátországi Poreč közelében, ahol a tornádó egyre közelebb került a parthoz. Az Adria térségében heves zivatarok, felhőszakadás és orkánerejű széllökések nehezíthetik a közlekedést.
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heves zivataroktengerparthorvát

Látványos felvételek készültek a horvátországi Poreč közelében kialakult tornádóról. A tenger felett örvénylő légoszlop egyre közelebb húzódott a parthoz, a jelenségről az IstraMet Facebook-oldalán videót is közzétettek. 

Tornádó
Tornádó közelített a horvát tengerparthoz, 100 km/órás széllel csaphat le a vihar (a kép illusztráció)
Fotó: Pexels

Az egyik felvételhez ezt írták: „Ez a szörnyeteg egyre nagyobb lesz!”

Heves zivatarok és viharos szél fenyegeti az Adriát

Szombaton Isztria mellett a horvát tengerpart jelentős részén is sárga időjárási figyelmeztetés volt érvényben. A Kleine Zeitung a horvát meteorológiai szolgálatra (DHMZ) hivatkozva heves esőzésekre, zivatarokra és erős széllökésekre figyelmeztetett. 

A part mentén helyenként áradások is kialakulhatnak.

Az Adria északi részén a délutáni órákban megerősödhetett a bóra, a térségre jellemző, hideg, lökéses szél. Isztria nyugati partvidékén 65–75 kilométer per órás széllökések alakulhatnak ki, a Velebit-csatornában pedig akár 100 kilométer per órás széllökésekre is lehet számítani.

A viharos idő a hajóforgalmat is megzavarhatja, ezért az utasoknak azt javasolták, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útvonalukról és az esetleges korlátozásokról.

Az előrejelzés szerint vasárnap javulhat az időjárás a térségben.

 

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