Félelmetes tornádót videóztak le a horvát tengerpartnál, hatalmas széllökésekre számítanak

Látványos felvételek készültek a horvátországi Poreč közelében kialakult tornádóról. A tenger felett örvénylő légoszlop egyre közelebb húzódott a parthoz, a jelenségről az IstraMet Facebook-oldalán videót is közzétettek.

Tornádó közelített a horvát tengerparthoz, 100 km/órás széllel csaphat le a vihar (a kép illusztráció)

Fotó: Pexels

Az egyik felvételhez ezt írták: „Ez a szörnyeteg egyre nagyobb lesz!”

Heves zivatarok és viharos szél fenyegeti az Adriát

Szombaton Isztria mellett a horvát tengerpart jelentős részén is sárga időjárási figyelmeztetés volt érvényben. A Kleine Zeitung a horvát meteorológiai szolgálatra (DHMZ) hivatkozva heves esőzésekre, zivatarokra és erős széllökésekre figyelmeztetett.

A part mentén helyenként áradások is kialakulhatnak.

Az Adria északi részén a délutáni órákban megerősödhetett a bóra, a térségre jellemző, hideg, lökéses szél. Isztria nyugati partvidékén 65–75 kilométer per órás széllökések alakulhatnak ki, a Velebit-csatornában pedig akár 100 kilométer per órás széllökésekre is lehet számítani.

A viharos idő a hajóforgalmat is megzavarhatja, ezért az utasoknak azt javasolták, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útvonalukról és az esetleges korlátozásokról.

Az előrejelzés szerint vasárnap javulhat az időjárás a térségben.