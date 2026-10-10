Autókat borított fel, iskolát rongált: félelmetes tornádó pusztított Szicíliában - videó

A tornádó a szicíliai nyugati parton fekvő Marsala városát sújtotta, amely Palermótól mintegy 55 mérföldre, azaz körülbelül 89 kilométerre délnyugatra található. A felvételeken jól látható, ahogy a forgószél végigsöpör a városon, miközben a rendkívül erős szél törmeléket ragad magával, és hatalmas pusztítást végez.

Nagy pusztítást végzett a tornádó Szicíliában / Fotó: X

A tornádó komoly károkat okozott

A tornádó pénteken autókat borított fel, és legalább két embert súlyosan megsebesített. A vihar egy iskolában és legalább egy lakóházban is károkat okozott. A közeli Petrosino és Mazara del Vallo településekről szintén károkat jelentettek. Emellett kidőlt villanyoszlopok borították az utakat.

Emberemlékezet óta nem láttunk ehhez hasonló erejű vihart

Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelmi ügynökség vezetője úgy nyilatkozott, hogy a látvány „szinte olyan volt, mint egy amerikai tornádó után”. Hozzátette, hogy az eset ismét ráirányítja a figyelmet a szélsőséges időjárási események problémájára, amelyek az elmúlt években az éghajlati válság következtében egyre jellemzőbbé váltak. A szicíliai polgári védelem már szeptemberben figyelmeztetett arra, hogy egy közelmúltbeli hőhullám hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához.

Mimmo Turano, a szicíliai regionális kormány oktatásért felelős tanácsosa a Fox News Digital által megszerzett pénteki nyilatkozatában elmondta, hogy a hatóságok már dolgoznak a tornádó által súlyosan megrongált marsalai iskola helyreállításához szükséges pénzügyi források biztosításán.

A helyzet súlyos. Az iskola gyakorlatilag megszűnt létezni, és számos vállalkozást is érintett ez a tragédia

– fogalmazott Turano.

Szicíliát az elmúlt hónapokban több veszélyes esemény is sújtotta

A mostani tornádó a legutóbbi azoknak a veszélyes eseményeknek a sorában, amelyek az elmúlt hónapokban történtek.

A nyár elején egy amerikai turista rekedt Szicíliában, miután az Etna vulkáni tevékenysége megzavarta a légi közlekedést. A nőnek alternatív hazautazási útvonalat kellett keresnie New Yorkba. Augusztusban pedig életét vesztette egy 29 éves, Kansas államból származó amerikai turista, akit villámcsapás ért az Etna hegyén tett túrája során