Térfigyelő kamerák rögzítették a 11 ember halálát okozó törökországi buszbalesetet – galéria

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap súlyos közlekedési baleset történt Törökország nyugati részén, a Bursa és Izmir közötti autópályán. Egy autóbusz kamionnal ütközött, majd felborult. A törökországi buszbalesetben 11 ember meghalt, további 27-en megsérültek.
Térfigyelő kamerák rögzítették a törökországi buszbalesetet
Az autópálya térfigyelő kameráinak felvételei alapján a busz vezetője elvétette a lehajtót, ezért tolatni kezdett az úttesten. Ekkor egy hátulról érkező, fűrészárut szállító kamion nekiütközött a járműnek. Az ütközés következtében mindkét jármű felborult – számolt be róla a Hürriyet Daily News.
A hatóságok a busz vezetőjét, váltósofőrjét és a kamion sofőrjét is őrizetbe vették. A baleset körülményeit három ügyész bevonásával vizsgálják.
A Manisa tartományi kormányzóság hétfői tájékoztatása szerint a kórházba szállított sérült közül 13-at már hazaengedtek, további 13 ember kezelése folytatódik.