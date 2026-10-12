Térfigyelő kamerák rögzítették a 11 ember halálát okozó törökországi buszbalesetet – galéria

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap súlyos közlekedési baleset történt Törökország nyugati részén, a Bursa és Izmir közötti autópályán. Egy autóbusz kamionnal ütközött, majd felborult. A törökországi buszbalesetben 11 ember meghalt, további 27-en megsérültek.

A törökországi buszbaleset helyszínén mindkét jármű felborult az ütközés következtében

Fotó: Anadolu / Anadolu

Térfigyelő kamerák rögzítették a törökországi buszbalesetet

Az autópálya térfigyelő kameráinak felvételei alapján a busz vezetője elvétette a lehajtót, ezért tolatni kezdett az úttesten. Ekkor egy hátulról érkező, fűrészárut szállító kamion nekiütközött a járműnek. Az ütközés következtében mindkét jármű felborult – számolt be róla a Hürriyet Daily News.