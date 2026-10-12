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buszbaleset

Térfigyelő kamerák rögzítették a 11 ember halálát okozó törökországi buszbalesetet – galéria

17 perce
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Új részletek láttak napvilágot a vasárnapi, 11 halálos áldozatot követelő tragédiáról. A törökországi buszbaleset körülményeit térfigyelő kamerák felvételei segíthetik tisztázni.
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buszbalesetTörökországkamion

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap súlyos közlekedési baleset történt Törökország nyugati részén, a Bursa és Izmir közötti autópályán. Egy autóbusz kamionnal ütközött, majd felborult. A törökországi buszbalesetben 11 ember meghalt, további 27-en megsérültek.

A törökországi buszbaleset helyszínén mindkét jármű felborult az ütközés következtében Fotó: Anadolu / Anadolu
A törökországi buszbaleset helyszínén mindkét jármű felborult az ütközés következtében
Fotó: Anadolu / Anadolu

Térfigyelő kamerák rögzítették a törökországi buszbalesetet

Az autópálya térfigyelő kameráinak felvételei alapján a busz vezetője elvétette a lehajtót, ezért tolatni kezdett az úttesten. Ekkor egy hátulról érkező, fűrészárut szállító kamion nekiütközött a járműnek. Az ütközés következtében mindkét jármű felborult – számolt be róla a Hürriyet Daily News.

T?RKIYE-MANISA-TRAFFIC ACCIDENT
T?RKIYE-MANISA-TRAFFIC ACCIDENT
Galéria: Brutális buszbaleset Törökországban
Fotó: GettyImages, NorthFoto
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Brutális buszbaleset Törökországban

A hatóságok a busz vezetőjét, váltósofőrjét és a kamion sofőrjét is őrizetbe vették. A baleset körülményeit három ügyész bevonásával vizsgálják.

A Manisa tartományi kormányzóság hétfői tájékoztatása szerint a kórházba szállított sérült közül 13-at már hazaengedtek, további 13 ember kezelése folytatódik.

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