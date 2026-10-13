Hatalmas hullámok csaptak le Kaliforniára, lakókat kellett kimenekíteni – galéria

A Rachel trópusi vihar október második hetében alakult ki a Csendes-óceán keleti térségében, majd észak felé haladva egyre erősebb hullámzást okozott Kalifornia partvidékén. A helyzetet súlyosbította, hogy a korábbi viharok már meggyengítették a partvédelmi létesítményeket.
Jelentős károkat okozott a Rachel trópusi vihar Kaliforniában
Október 11-én a hatalmas hullámok elérték Long Beach tengerparti lakónegyedeit. A víz átcsapott a parti sétányon, megrongálta a védműveket, és több lakóépület alapjai alól kimosta a homokot. Egyes épületrészek megrogytak, nyolc épületet életveszélyessé nyilvánítottak, több lakót pedig evakuálni kellett.
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A Rachel időközben legyengült, maradványai azonban vasárnap elérték a kaliforniai–mexikói határ térségét. A meteorológiai szolgálat erős szélre, heves esőzésekre és további part menti áradások veszélyére figyelmeztetett.