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trópusi vihar

Hatalmas hullámok csaptak le Kaliforniára, lakókat kellett kimenekíteni – galéria

44 perce
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Hatalmas hullámok csaptak át a part menti védműveken Kaliforniában, jelentős károkat okozva a tengerparti lakónegyedekben. A Rachel trópusi vihar miatt több lakót is evakuálni kellett, miközben a meteorológiai szolgálat további áradások veszélyére figyelmeztetett.
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A Rachel trópusi vihar október második hetében alakult ki a Csendes-óceán keleti térségében, majd észak felé haladva egyre erősebb hullámzást okozott Kalifornia partvidékén. A helyzetet súlyosbította, hogy a korábbi viharok már meggyengítették a partvédelmi létesítményeket.

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A trópusi vihar miatt nyolc épületet nyilvánítottak életveszélyessé Long Beach térségében
Fotó: DAVID SWANSON / AFP

Jelentős károkat okozott a Rachel trópusi vihar Kaliforniában

Október 11-én a hatalmas hullámok elérték Long Beach tengerparti lakónegyedeit. A víz átcsapott a parti sétányon, megrongálta a védműveket, és több lakóépület alapjai alól kimosta a homokot. Egyes épületrészek megrogytak, nyolc épületet életveszélyessé nyilvánítottak, több lakót pedig evakuálni kellett.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Hatalmas hullámok pusztítottak Kalifornia partjainál
Fotó: AFP, GettyImages, NorthFoto
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Hatalmas hullámok pusztítottak Kalifornia partjainál

A Rachel időközben legyengült, maradványai azonban vasárnap elérték a kaliforniai–mexikói határ térségét. A meteorológiai szolgálat erős szélre, heves esőzésekre és további part menti áradások veszélyére figyelmeztetett.

 

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