Hatalmas hullámok csaptak le Kaliforniára, lakókat kellett kimenekíteni – galéria

A Rachel trópusi vihar október második hetében alakult ki a Csendes-óceán keleti térségében, majd észak felé haladva egyre erősebb hullámzást okozott Kalifornia partvidékén. A helyzetet súlyosbította, hogy a korábbi viharok már meggyengítették a partvédelmi létesítményeket.

A trópusi vihar miatt nyolc épületet nyilvánítottak életveszélyessé Long Beach térségében

Fotó: DAVID SWANSON / AFP

Jelentős károkat okozott a Rachel trópusi vihar Kaliforniában

Október 11-én a hatalmas hullámok elérték Long Beach tengerparti lakónegyedeit. A víz átcsapott a parti sétányon, megrongálta a védműveket, és több lakóépület alapjai alól kimosta a homokot. Egyes épületrészek megrogytak, nyolc épületet életveszélyessé nyilvánítottak, több lakót pedig evakuálni kellett.

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