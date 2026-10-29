„15 percig halott voltam, most már tudom, milyen érzés a túloldalon lenni”

A halál és a túlvilág gondolata valószínűleg a legtöbb ember fejében megfordult már, egy 19 éves fiú azonban úgy véli, saját tapasztalatból tudja, milyen érzés meghalni, és mi várhat ránk a túlvilágon.

15 percig halott volt a 19 éves fiú – hátborzongató, amit a túlvilágról mesélt Fotó: magnific.com

A 19 éves fiú egy kábítószerrel összefüggő rosszullét után került életveszélyes állapotba.

Állítása szerint mintegy 15 percig halott volt, miközben 17 éves öccse megpróbálta újraéleszteni.

Nem látott „fehér fényt”: elmondása szerint a halál olyan érzés volt, mint a mély alvás, és semminek sem volt tudatában.

A mentők végül vissza tudták hozni, ezt követően három-négy hétig kómában feküdt.

Azóta visszatért a munkába, és azt mondja, a marihuánán kívül felhagyott a drogfogyasztással.

15 percig halott volt a 19 éves fiú – hátborzongató, amit a túlvilágról mesélt

A tinédzser otthonában, egy kábítószerrel összefüggő rosszullét következtében került életveszélyes állapotba. Öccse végignézte a rémisztő eseményeket, majd a mentőknek végül sikerült visszahozniuk őt az életbe.

Miután túlélte a történteket, a Redditen számolt be arról, mit tapasztalt, amíg – saját megfogalmazása szerint – „a túloldalon” járt. A halálról adott leírása azonban távol áll attól, amit sokan elképzelnek: állítása szerint az egész pontosan olyan volt, mint egy mély alvás.

Nem volt fehér fény vagy bármi ilyesmi. Inkább olyan volt, mint egy üres semmi, ahol nincs senki. Annak sem voltam tudatában, hogy meghaltam

– fogalmazott.

A fiú arról is beszámolt, hogyan élte meg ő maga a történteket, miközben a körülötte lévők egészen mást tapasztaltak.

Sztrókot kaptam, majd nem sokkal később meghaltam. Az öcsém, aki akkor 17 éves volt, újraélesztést végzett rajtam. Valami fekete cuccot köhögtem fel, amiből a tüdőmbe is került

– idézte fel a történteket.

Az öcsém egészen addig folytatta az újraélesztést, amíg ki nem érkeztek a mentők. Először valahogy elrontották a Narcan beadását – fogalmam sincs, hogyan. Aztán végül megfelelően beadták, és lett egy nagyon gyenge pulzusom. Alig lehetett érezni, de volt. Ezután nagyjából három-négy hétig kómában feküdtem

– mesélte.