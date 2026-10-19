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tüntetés

Barikádok, gyújtogatások és utcai harcok rázzák meg Európa több városát – fotókon a tüntetések

25 perce
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Európa több országában is erőszakos utcai megmozdulások zajlottak az elmúlt napokban. A tüntetések Olaszországban, Albániában, Franciaországban és Belgiumban is összecsapásokba torkolltak, több helyen épületeket rongáltak meg, tüzeket gyújtottak, és számos embert előállítottak. A tiltakozások hátterében országonként eltérő társadalmi és politikai problémák állnak.
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tüntetésAlbániaOlaszországFranciaországBelgium

Európa több országában is folytatódtak a tüntetések, amelyek során több városban összecsaptak a demonstrálók a rendőrökkel.

A tüntetések Franciaországban is folytatódnak, Bordeaux több pontján útakadályokat állítottak fel a demonstrálók October 17, 2026, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France: On 17 October, Yellow Vest protesters demonstrate in Bordeaux. Numerous roadblocks are being set up across the city, causing blockages and traffic disruption. (Credit Image: © Fabrice Hebert/ZUMA Press Wire)
A tüntetések Franciaországban is folytatódnak, Bordeaux több pontján útakadályokat állítottak fel a demonstrálók
Fotó: Northfoto

Olaszországban több mint 220 fiatalt állítottak elő

Milánó belvárosában több mint 220 fiatalt állítottak elő a zavargások során, akiknek mintegy 80 százaléka kiskorú volt. A rendbontásokban 11–13 éves gyerekek is részt vettek.

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Milan: More Clashes And Looting By Hooded Youths In Downtown Milan The Day After The Protest On Saturday, The 17th
Milan: More Clashes And Looting By Hooded Youths In Downtown Milan The Day After The Protest On Saturday, The 17th
Guerrilla Fighting In The Duomo On The Second Day Of The Italy In The Square Demonstration.
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Galéria: Milánó, Tirana, Párizs és Brüsszel utcáit is tüntetések rázzák meg – galéria
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Egy tüntető csapott össze egy rendőri egységgel egy kormányellenes tüntetésen Tirana központjában 2026. október 17-én, a tüntetések ötödik egymást követő napja folytatódtak az egyetemi körülmények és Edi Rama albán miniszterelnök lemondását követelő tüntetések miatt. Több száz ember, néhányan maszkot viseltek, gyűlt össze dél körül az oktatási minisztérium előtt, a tiltakozások később az egész városra kiterjedtek. A tüntetők kövekkel dobálták meg a rendőröket és szemeteskukákat gyújtottak fel, b

A Corriere della Sera beszámolója szerint a fiatalok kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki, és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. A résztvevők között milánóiak és a környező településekről érkezők is voltak. A zavargások mögött eltérő indítékok húzódhatnak meg, a társadalmi elégedetlenségtől a rendőrséggel szembeni ellenszenvig.

Albániában a miniszterelnök lemondását követelik

Albániában vasárnap már hatodik napja tartottak a kormányellenes tüntetések. Tiranában a demonstrálók Molotov-koktélokat és köveket dobáltak, kukákat gyújtottak fel, valamint megrongálták a kormányzó Szocialista Párt székházát és a belügyminisztérium bejáratát.

A rendőrség vízágyúkat, könnygázt és gumilövedékeket vetett be. A vasárnapi összecsapásokban az egészségügyi minisztérium adatai szerint 28 ember sérült meg, köztük 19 rendőr, négy tüntető, négy járókelő és egy újságíró.

A demonstrálók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, a kormányfő azonban közölte, hogy nem mond le. 

Franciaországban is folytatódnak a tüntetések

Franciaországban szeptember óta tartanak a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány politikája miatt kirobbant tiltakozások.

A franciaországi tüntetések során több városban erőszakos összecsapásokra és rongálásokra is sor került. Október 17-én, szombaton felgyújtották a közép-franciaországi Limoges városházát, a tűz pedig súlyos károkat okozott az épületben.

Belgiumban 150 embert állítottak elő a zavargások után

Brüsszelben szombaton az oktatási megszorítások és a kormány politikája elleni tüntetést követően zavargások törtek ki.

A The Brussels Times vasárnapi beszámolója szerint a rendőrség 150 embert állított elő, közülük 118-at közigazgatási, 32-t pedig bűnügyi eljárás keretében. Utóbbiak között 15 kiskorú is volt.

A rendbontók elektromos rollerekből és építőanyagokból emeltek barikádokat, valamint jelentős károkat okoztak a belvárosban. Az összecsapásokban öt rendőr könnyebben megsérült.

 

 

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