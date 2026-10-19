Barikádok, gyújtogatások és utcai harcok rázzák meg Európa több városát – fotókon a tüntetések

A Corriere della Sera beszámolója szerint a fiatalok kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki, és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. A résztvevők között milánóiak és a környező településekről érkezők is voltak. A zavargások mögött eltérő indítékok húzódhatnak meg, a társadalmi elégedetlenségtől a rendőrséggel szembeni ellenszenvig.

Albániában a miniszterelnök lemondását követelik

Albániában vasárnap már hatodik napja tartottak a kormányellenes tüntetések. Tiranában a demonstrálók Molotov-koktélokat és köveket dobáltak, kukákat gyújtottak fel, valamint megrongálták a kormányzó Szocialista Párt székházát és a belügyminisztérium bejáratát.

A rendőrség vízágyúkat, könnygázt és gumilövedékeket vetett be. A vasárnapi összecsapásokban az egészségügyi minisztérium adatai szerint 28 ember sérült meg, köztük 19 rendőr, négy tüntető, négy járókelő és egy újságíró.

A demonstrálók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, a kormányfő azonban közölte, hogy nem mond le.

Franciaországban is folytatódnak a tüntetések

Franciaországban szeptember óta tartanak a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány politikája miatt kirobbant tiltakozások.

A franciaországi tüntetések során több városban erőszakos összecsapásokra és rongálásokra is sor került. Október 17-én, szombaton felgyújtották a közép-franciaországi Limoges városházát, a tűz pedig súlyos károkat okozott az épületben.

Belgiumban 150 embert állítottak elő a zavargások után

Brüsszelben szombaton az oktatási megszorítások és a kormány politikája elleni tüntetést követően zavargások törtek ki.

A The Brussels Times vasárnapi beszámolója szerint a rendőrség 150 embert állított elő, közülük 118-at közigazgatási, 32-t pedig bűnügyi eljárás keretében. Utóbbiak között 15 kiskorú is volt.