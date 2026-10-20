Meloni bekeményített: akár 5 évre is a rácsok mögé kerülhetnek az erőszakos tüntetők

Olaszország kedden több szigorító biztonsági intézkedést fogadott el, köztük a tüntetéseken elkövetett erőszakos csoportos részvétel új bűncselekményének bevezetését, a rendbontók büntetésének szigorítását, valamint a rongálásban és fosztogatásban részt vevő kiskorúak szüleinek anyagi felelősségre vonását.

Meloni bekeményített: akár 5 évre is a rácsok mögé kerülhetnek az olasz tüntetők. Fotó: Northfoto

Az intézkedésekre azután került sor, hogy a hétvégén zavargások törtek ki Észak-Olaszország több városában, köztük a gazdasági központnak számító Milánóban. Főként fiatalokból álló csoportok randalíroztak, kirakatokat törtek be, üzleteket fosztogattak és rendőrökre támadtak.

Semmi forradalmi nincs a rongálásban és a lopásban. A vandalizmus és a lopás nem tiltakozás, hanem bűnözés

- írta a közösségi médiában Giorgia Meloni miniszterelnök a rendelet bejelentésekor.

Az azonnal hatályba lépő intézkedéscsomag értelmében akár öt év börtönbüntetéssel és legfeljebb 20 ezer eurós (mintegy 7,2 millió forintos) pénzbírsággal is sújtható az, aki legalább ötfős csoport tagjaként, egy tüntetés során veszélyezteti a közbiztonságot. A büntetés súlyosabb lehet, ha az elkövetők eltakarják az arcukat, vagy valaki megsérül.

A hatóságok elrendelhetik az okozott károk haladéktalan megtérítését is, kiskorú elkövetők esetében pedig a szülőknek kell viselniük az anyagi felelősséget.

A rendőrség ezentúl a 14 és 17 év közötti fiatalokat akkor is őrizetbe veheti, ha még nem követtek el bűncselekményt, de bizonyítékok támasztják alá, hogy veszélyt jelenthetnek. Ez a jogosultság korábban csak a felnőttekre vonatkozott.

Mivel a hatóságok attól tartanak, hogy a szombatra tervezett tüntetéseken újabb zavargások törhetnek ki, a kormány bejelentette: 2026 végéig 500 katonát vezényelnek a rendőrség mellé Milánóba. A védelmi minisztérium közlése szerint a katonák a kiemelt helyszínek biztonságának megerősítésében, az érzékeny területek fokozott őrzésében és a térség megfigyelésében segítenek.

Újabb tüntetési hullámmal néz szembe Meloni kormánya

Meloni kormányára egy másik tüntetési hullám miatt is egyre nagyobb nyomás nehezedik Dél-Olaszországban. A megugró gázolajárak és a megélhetési költségek emelkedése miatt elégedetlen teherautó-sofőrök útlezárásokkal tiltakoznak, amelyek az ellátási láncokat is megzavarják - írja a Reuters.