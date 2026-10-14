Tüzet gyújtottak a tüntetők az albán oktatási minisztérium épületében

Tüntetők tüzet gyújtottak Albánia Oktatási Minisztériumában az éjszaka folyamán. A fővárosban, Tiranában már a harmadik napja tartanak a diáktüntetések.

Már három napja töretlenül zajlanak a tüntetések Albániában. Fotó: ADNAN BECI / AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint a demonstrálók kedd éjjel törtek be és gyújtottak tüzet az épületben. Hozzátették, hogy az erőszakos cselekmények miatt 16 embert tartóztattak le.

Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Már három napja töretlenül zajlanak a tüntetések Albániában

Szerdán diákok százai gyűltek össze és kövekkel dobálták meg a minisztériumot, miközben jobb egyetemi feltételeket és Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték. A tüntetők a közeli kerítéseket is kitépték, és azokat az utca elbarikádozására használták. A rohamrendőrség könnygázzal és vízágyúkkal próbálta feloszlatni a tömeget.

Kedden emberek százai tüntettek az Oktatási Minisztérium előtt, miután hétfőn heves tiltakozások törtek ki Tiranában.

A tüntetés legitim jog, de nem használható ürügyként az erőszakra, a város rombolására vagy az úton zajló harcokra Arra kérem a diákokat és minden tisztességes állampolgárt, aki hisz a tiltakozáshoz való jogban: határolódjanak el az erőszaktól és a vandalizmustól!

- írta Albana Kociu miniszterelnök-helyettes a Facebookon.

A diáktüntetések az egyetemi feltételek, a tandíjak és a fiatalok támogatásának hiánya miatt kezdődtek. Fotó: ADNAN BECI / AFP

Besar Likmeta, a Balkan Investigative Reporting Network albániai szerkesztője az Al Jazeerának elmondta, hogy ez a tüntetés a főváros utcáin zajló, négy hónapja tartó napi demonstrációk után következett be, amelyet "Flamingó Forradalomként" ismernek. A mozgalom egy Dél-Albánia védett területén tervezett üdülőhely-projekt elleni tiltakozásként indult, amely Donald Trump elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető.

"Végül ezek a követelések átterjedtek szélesebb körű igényekre is, amelyek a jobb lehetőségekről, a korrupcióellenességről, a fiatalok kitörési esélyeinek hiányáról szóltak, és különösen az albánok ezen fiatalabb generációjának növekvő elidegenedését jelezték" - tette hozzá Likmeta.

A diákok a helyi médiának azt nyilatkozták, hogy a tüntetések az egyetemi feltételek, a tandíjak és a fiatalok támogatásának hiánya miatt kezdődtek.