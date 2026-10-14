Tüzet gyújtottak a tüntetők az albán oktatási minisztérium épületében

Tüntetők tüzet gyújtottak Albánia Oktatási Minisztériumában az éjszaka folyamán. A fővárosban, Tiranában már a harmadik napja tartanak a diáktüntetések.
A rendőrség tájékoztatása szerint a demonstrálók kedd éjjel törtek be és gyújtottak tüzet az épületben. Hozzátették, hogy az erőszakos cselekmények miatt 16 embert tartóztattak le.
Már három napja töretlenül zajlanak a tüntetések Albániában
Szerdán diákok százai gyűltek össze és kövekkel dobálták meg a minisztériumot, miközben jobb egyetemi feltételeket és Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték. A tüntetők a közeli kerítéseket is kitépték, és azokat az utca elbarikádozására használták. A rohamrendőrség könnygázzal és vízágyúkkal próbálta feloszlatni a tömeget.
Kedden emberek százai tüntettek az Oktatási Minisztérium előtt, miután hétfőn heves tiltakozások törtek ki Tiranában.
A tüntetés legitim jog, de nem használható ürügyként az erőszakra, a város rombolására vagy az úton zajló harcokra Arra kérem a diákokat és minden tisztességes állampolgárt, aki hisz a tiltakozáshoz való jogban: határolódjanak el az erőszaktól és a vandalizmustól!
- írta Albana Kociu miniszterelnök-helyettes a Facebookon.
Besar Likmeta, a Balkan Investigative Reporting Network albániai szerkesztője az Al Jazeerának elmondta, hogy ez a tüntetés a főváros utcáin zajló, négy hónapja tartó napi demonstrációk után következett be, amelyet "Flamingó Forradalomként" ismernek. A mozgalom egy Dél-Albánia védett területén tervezett üdülőhely-projekt elleni tiltakozásként indult, amely Donald Trump elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető.
"Végül ezek a követelések átterjedtek szélesebb körű igényekre is, amelyek a jobb lehetőségekről, a korrupcióellenességről, a fiatalok kitörési esélyeinek hiányáról szóltak, és különösen az albánok ezen fiatalabb generációjának növekvő elidegenedését jelezték" - tette hozzá Likmeta.
A diákok a helyi médiának azt nyilatkozták, hogy a tüntetések az egyetemi feltételek, a tandíjak és a fiatalok támogatásának hiánya miatt kezdődtek.