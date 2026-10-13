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eltűnt túrázó

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy túrázó – drámai hírek érkeztek

42 perce
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Tragikus véget ért egy hetek óta tartó keresés Peruban, ahol egy 30 éves ausztrál férfi rejtélyes körülmények között eltűnt az Andok hegyei között. Az eltűnt túrázót végül holtan találták meg, halálának pontos körülményei azonban továbbra sem ismertek.
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eltűnt túrázóandokholtan találtákperu

Jordan Yap szeptember 14-én lépett utoljára kapcsolatba családjával és barátaival, mielőtt egy 120 kilométeres, tíznapos hegyi túrára indult volna a perui Andok távoli, nehezen megközelíthető vidékén. A Melbourne-ből származó férfi tapasztalt túrázónak számított, de ez volt az első alkalom, hogy egyedül vállalkozott ilyen útra.

Eltűnt egy ausztrál túrázó a Andok térségében, Peruban
Eltűnt egy ausztrál túrázó a Andok térségében, Peruban (A kép illusztráció, rajta az Andok vidéke)

Rejtélyes eltűnés az Andokban – mi történt az ausztrál túrázóval?

A férfi a Cordillera Huayhuash hegységben készült végigjárni egy különösen nehéz magashegyi útvonalat, mintegy 400 kilométerre Limától. 

Aggodalomra adott okot, amikor nem tért vissza a huarazi szállására, és a Limából Cuscóba induló, előre lefoglalt repülőjáratát is lekéste.

A keresést tovább nehezítette, hogy Jordan Yap néhány nappal az indulása előtt elveszítette műholdas jeladóját, amellyel szükség esetén segítséget kérhetett volna.A fiatal férfi felkutatásában helyi mentőcsapatok és rendőrök is részt vettek, miközben családja és barátai a közösségi médiában próbáltak információkat gyűjteni.

Tragikus fordulat: holtan találták meg az eltűnt túrázót

A család és a barátok szombaton jelentették be, hogy a hetek óta keresett férfit megtalálták, de már nem volt életben.

Megható búcsúüzenetükben arra kérték az embereket, hogy Jordanre életvidám emberként emlékezzenek, aki rengeteg örömet szerzett a környezetének. Egyúttal megköszönték a mentőcsapatok, a rendőrség és az önkéntesek segítségét. Az ausztrál külügyminisztérium megerősítette, hogy konzuli segítséget nyújt az elhunyt férfi családjának – írja a The Independent.

Felfoghatatlan hiba: azt hitték, élve került elő az eltűnt 18 éves túrázó, de mégis meghalt

Tragikus véget ért a nyolc napja eltűnt 18 éves ausztrál túrázó keresése, Lily Hoopert holtan találták meg egy nemzeti parkban. A hatóságok először tévesen azt közölték, hogy a túrázó életben van, ezért rövid ideig a családja is azt hitte, hogy túlélte az eltűnést.

 

 

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