Rémálommá vált a repülőút – több utast is kórházba szállítottak

Súlyos turbulenciába került egy New Yorkba tartó utasszállító repülőgép, amelynek emiatt meg kellett szakítania az útját. A fedélzeten nyolc ember megsérült, őket a leszállás után kórházba szállították – írja a Fox News.

Pénteken Miamiba irányították át az Avianca légitársaság egyik járatát, miután a repülőgép heves turbulenciába került (A kép illusztráció) Fotó: Pexels

Nyolcan kerültek kórházba a súlyos turbulencia után

Pénteken Miamiba irányították át az Avianca légitársaság egyik járatát, miután a repülőgép heves turbulenciába került. A kolumbiai Medellínből New Yorkba tartó utasszállító fedélzetén nyolc ember sérült meg a rendkívül erős légmozgás következtében.

Az Avianca 042-es járata helyi idő szerint hajnali 3:30 körül szállt le a miami nemzetközi repülőtéren. A sérült utasokat egy helyi kórházba szállították, állapotukról azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

A Miami-Dade megyei légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint a többi utas reggel 8:15-kor folytatta útját New York felé, a John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen körülmények között került a repülőgép a súlyos turbulenciába.

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