Tragédiával ért véget a többnapos keresés a Tátrában

Az Aktuality.sk a szlovák hegyimentő-szolgálat közlése alapján arról számolt be, hogy október 13-án érkezett bejelentés a 73 éves cseh férfi eltűnéséről. A hegyimentők először a turista telefonjának helyadatai alapján próbálták meghatározni a tartózkodási helyét, ez azonban nem vezetett eredményre. A férfi lányától kapott információk arra utaltak, hogy az eltűnt továbbra is az Alacsony-Tátrában lehet.

Drónokkal is keresték, holtan találták meg a 73 éves turistát. Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Holtan találták meg az eltűnt turistát az Alacsony-Tátrában

A térség átvizsgálásába később újabb hegyimentők, valamint a lavinamegelőzési és oktatási központ drónpilótái is bekapcsolódtak. A holttestet végül a földi kutatócsoport egyik tagja találta meg a Poľana-csúcs alatti északi hegyoldalon.

A kedvezőtlen repülési körülmények miatt a maradványokat nem lehetett légi úton elszállítani. A hegyimentők gyalog vitték le a völgybe, majd átadták a rendőrségnek és a helyszíni vizsgálatot végző orvosnak. A halál körülményeiről nem közöltek részleteket.