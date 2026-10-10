Fel akarta gyújtani az óvodát a fegyveres férfi, 13 gyereket ejtett túszul - videó

Tizenhárom óvodás gyermeket ejtett túszul egy fegyveres férfi a brazíliai Curitibában, és azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja az épületet. A rendőrök háromórás tárgyalás után beavatkoztak, a gyerekeket kimenekítették, a túszejtő azonban életét vesztette – adta hírül a Heute.

Túszul ejtett 13 óvodást egy fegyveres férfi, majd a rendőrök végeztek vele

Fotó: Illusztráció / AFP

Gyúlékony folyadékot locsolt szét az óvodában

A férfi pénteken, október 9-én kerékpárral érkezett az intézményhez, majd átmászott a kerítésen, és az egyik helyiségben elbarikádozta magát a kicsikkel. Gyúlékony folyadékot öntött szét, miközben öngyújtót tartott a kezében, és azzal fenyegetőzött, hogy lángba borítja az épületet.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető skizofréniában szenvedett, és egy késsel, valamint egy pisztolynak látszó tárggyal volt felfegyverkezve. Utóbbiról kiderült, hogy csak utánzat.

A hatóságok mintegy három órán át tárgyaltak vele, ám amikor a férfi fizikailag is bántalmazni kezdte a gyerekeket, a kommandósok a beavatkozás mellett döntöttek. Alexandre Lopes Dias, a Paraná állami katonai rendőrség különleges egységének vezetője szerint ezzel akarták megakadályozni a tragédiát.

A kiszabadítás során több lövés dördült, és robbanások is hallatszottak, feltehetően villanógránátok miatt.

A túszejtő meghalt az akcióban. A 13 gyermeket kimenekítették, de legalább egyikük megsérült; állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

A polgármester is megszólalt a túszdrámáról

„A 13 gyermek életben és biztonságban van!” – írta Instagram-oldalán Eduardo Pimentel, Curitiba polgármestere, aki támogatást ígért az érintett családoknak. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen, ahogy azt sem tudni, hogy a férfinak volt-e kapcsolata az óvoda valamelyik dolgozójával.

Brazíliában korábban súlyosabb eset is történt: 2023 áprilisában a dél-brazíliai Blumenau egyik bölcsődéjében egy férfi baltával négy gyermeket ölt meg.

Korábban egy másik túszdrámáról is beszámoltunk: Észak-Kalifornia egyik eldugott, erdős térségében szintén fegyveres túszejtés történt, amely miatt jelentős rendőri erőket mozgósítottak.