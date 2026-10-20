Elfogtak egy ultrabaloldali tüntetőt a limoges-i városházán keletkezett tűz miatt

Letartóztatott a francia rendőrség egy gyanúsítottat a Limoges-ben a városházán szombaton kitört pusztító tűzvész ügyében. A tűz a magas megélhetési költségek és a francia oktatási rendszer állapota miatti tüntetések egyik legsúlyosabb városi zavargásának következménye volt. A biztonsági erők egy speciális egysége Val d'Issoire-ban, egy valamivel több mint 1000 lakosú faluban csapott a gyanúsítottra, egy 40 éves férfira, akit korábban már elítéltek állami tisztviselők elleni erőszakos cselekmények miatt.

Ultrabaloldali aktivistát állítottak elő a városházán keletkezett tűz miatt / Fotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

Ultrabaloldali aktivistát állítottak elő a városházán keletkezett tűz miatt

A helyi prefektúra megerősítette a letartóztatást, további részleteket azonban nem közöltek. A Le Figaro újság által idézett rendőrségi forrás szerint „egy ultrabaloldali aktivistáról van szó, akit már regisztráltak a Fiche S-en”, egy figyelőlistán, melyen olyan személyek szerepelnek, akiket az iszlamista szélsőségességhez, a szélsőjobboldalhoz, a radikális baloldalhoz vagy a politikai szélsőségesség más formáihoz köthető radikalizálódás miatt emeltek ki - írja a Todo Alicante.

Un homme a été interpellé avec l'aide de l'antenne du Raid et placé en garde à vue, après l'incendie qui a touché la mairie de Limoges. https://t.co/NKIaFi682w — Le Républicain Lorrain (@lerepu) October 20, 2026

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szombati országos demonstrációkon a francia belügyminisztérium adatai szerint mintegy 550 ezren vettek részt, míg a szervezők 800 ezerre becsülték a résztvevők számát. A zavargások során több mint 1200 embert vettek őrizetbe, és 150 rendőr megsérült. Párizsban a kezdetben viszonylag békés felvonulás estére erőszakos összecsapásokba torkollott. A rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be, miközben több helyen autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki. Limoges-ban a városházán keletkezett tűz miatt az épület tetőszerkezetének egy része is beomlott.



