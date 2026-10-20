Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tűz

Elfogtak egy ultrabaloldali tüntetőt a limoges-i városházán keletkezett tűz miatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 40 éves, büntetett előéletű férfit állítottak elő a limoges-i városházán szombaton kitört pusztító tűzvész ügyében. A tűz a magas megélhetési költségek és a francia oktatási rendszer állapota miatti tüntetések egyik legsúlyosabb következménye volt. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított egy ultrabaloldali aktivista, akit korábban már elítéltek állami tisztviselők elleni erőszakos cselekmények miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűztüntetésFranciaországletartóztatásvárosháza

Letartóztatott a francia rendőrség egy gyanúsítottat a Limoges-ben a városházán szombaton kitört pusztító tűzvész ügyében. A tűz a magas megélhetési költségek és a francia oktatási rendszer állapota miatti tüntetések egyik legsúlyosabb városi zavargásának következménye volt. A biztonsági erők egy speciális egysége Val d'Issoire-ban, egy valamivel több mint 1000 lakosú faluban csapott a gyanúsítottra, egy 40 éves férfira, akit korábban már elítéltek állami tisztviselők elleni erőszakos cselekmények miatt. 

This photograph shows a fire burning and destroying the city hall after a group of individuals forced entry into the building during ongoing protest action against the "high cost of living", in Limoges, central France on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by PASCAL LACHENAUD / AFP)
Ultrabaloldali aktivistát állítottak elő a városházán keletkezett tűz miatt / Fotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

Ultrabaloldali aktivistát állítottak elő a városházán keletkezett tűz miatt

A helyi prefektúra megerősítette a letartóztatást, további részleteket azonban nem közöltek. A Le Figaro újság által idézett rendőrségi forrás szerint „egy ultrabaloldali aktivistáról van szó, akit már regisztráltak a Fiche S-en”, egy figyelőlistán, melyen olyan személyek szerepelnek, akiket az iszlamista szélsőségességhez, a szélsőjobboldalhoz, a radikális baloldalhoz vagy a politikai szélsőségesség más formáihoz köthető radikalizálódás miatt emeltek ki - írja a Todo Alicante.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szombati országos demonstrációkon a francia belügyminisztérium adatai szerint mintegy 550 ezren vettek részt, míg a szervezők 800 ezerre becsülték a résztvevők számát. A zavargások során több mint 1200 embert vettek őrizetbe, és 150 rendőr megsérült. Párizsban a kezdetben viszonylag békés felvonulás estére erőszakos összecsapásokba torkollott. A rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be, miközben több helyen autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki. Limoges-ban a városházán keletkezett tűz miatt az épület tetőszerkezetének egy része is beomlott.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!