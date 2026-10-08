Órák óta lángol egy szálloda a népszerű síközpontban – videó

Teljesen lángba borult a Club A nevű szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban csütörtökre virradóra. A tűz éjfél körül ütött ki, és gyorsan átterjedt az egész épületre – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS).

A tűz rövid idő alatt az egész szálloda épületére átterjedt

Fotó: Instagram/192_rs

A helyszínre Kopaonikról és a közeli Raskából érkeztek tűzoltóegységek, amelyek azonnal megkezdték az oltási munkálatokat.

A tűz megfékezése reggel is tartott

A tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal, a tüzet azonban csütörtök reggelig nem sikerült eloltani.

A tűz keletkezésének okáról, az esetleges sérültekről és az anyagi kár mértékéről nem közöltek információkat.