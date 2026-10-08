Órák óta lángol egy szálloda a népszerű síközpontban – videó

Kigyulladt egy szálloda csütörtökre virradóra a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűz éjfél körül keletkezett, és rövid idő alatt az egész épületre átterjedt. A lángok megfékezésén több tűzoltóegység dolgozott, az oltás azonban reggel is tartott.
Teljesen lángba borult a Club A nevű szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban csütörtökre virradóra. A tűz éjfél körül ütött ki, és gyorsan átterjedt az egész épületre – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS).
A helyszínre Kopaonikról és a közeli Raskából érkeztek tűzoltóegységek, amelyek azonnal megkezdték az oltási munkálatokat.
A tűz megfékezése reggel is tartott
A tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal, a tüzet azonban csütörtök reggelig nem sikerült eloltani.
A tűz keletkezésének okáról, az esetleges sérültekről és az anyagi kár mértékéről nem közöltek információkat.
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